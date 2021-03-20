«وقرينا الفاتحة».. نجل سعد الصغير يعلن خطبته للمرة الثانية (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن محمود، ابن الفنان سعد الصغير، عن خطبته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث تعد هذه هي الخطبة الثانية له، إذ كانت الأولى له في عام 2018، لكنها لم تكتمل.

ونشر نجل سعد الصغير، صورة جمعته بخطيبته، وأرفق عليها تعليقا: «وقرينا الفاتحة».

إطلالة خطيبة نجل سعد الصغير

وخلال الصورة، أطلت العروس مرتدية «بنطال» أسود، وسترة بيضاء ذو أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، وكان بيدها «بوكيه» ورد أبيض.

تفاعل المتابعين مع الصورة

وسرعان ما تفاعل آلاف المتابعين مع الصورة، حيث جاءت التعليقات حاملة التهنئة والمباركة للعروسين، وأبرزها، «ألف مبروك، ربنا يتمملكوا على خير، ما شاء الله، مليون مبروك».

صورة لأبناء سعد الصغير تثير دهشة متابعيه

وخلال نوفمبر عام 2019، نشر نجل الفنان سعد الصغير، صورة جمعته بشقيقته، كانت أثارت إعجاب ودهشة متابعي الفنان الشعبي، خاصة أن الشقيقين بدءا في ريعان الشباب.

وكان «محمود»، نشر صورة جمعته بشقيقته «منة» احتفالا بعيد ميلادها، على صفحته الشخصية على موقع «إنستجرام»، وعلق قائلا، «إنتي بقى بنتي الصغيرة قلبي من جوا يا روح قلبي، أنا يا ست الكل ياقمر القمرات كل سنة وإنتي طيبة ياقلبي ودايما معايا».

واستطرد نجل الفنان الشعبي، تهنئته، «يا أطيب حد في العالم بجد إنتي مافيش منك اتنين والله العظيم بحبك أختي الصغيرة القمر إللي بموت فيها ويارب أشوفك أحسن عروسة ياحبيبتي وأفضل معاكي دايما، كل سنة وإنتي طيبة منوشتي».

سعد الصغير يهنئ ابنته بعيد ميلادها

كما تفاعل الفنان سعد الصغير مع صورة نجليه، وهنأ ابنته بعيد ميلادها، وكتب تعليقا، يقول: «ربنا يحميكو يارب ويخليكو ليا كل سنة وإنتي طيبة يامنوش ياحبيب بابا، وربنا يحميك ياحودة ياضهري وتفضل طيب عليهم دايما».

معلومات عن نجل سعد الصغير

ووفق صفحة محمود سعد الصغير على «إنستجرام»، فهو:

- يمارس رياضة كرة القدم.

- يمتلك كافية خاص به.

- يحب تربية الكلاب.

- يتابعه عبر حسابه بتطبيق «إنستجرام»، 227 ألف متابع.