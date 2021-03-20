هدايا عيد الأم للمدرسات.. من بينها المكياج ومستحضرات التجميل

القاهرة - سمر حسين - ماما

أقل من 48 ساعة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، وهي مناسبة تضم أيضا احتفال المعلمات المتزوجات وغير المتزوجات بها، إذ عادة ما يحرص الطلاب والطالبات على تقديم هدايا للمعلمات، باعتبارهن في منزلة الأمهات، وهو ما يجعل كثير من الطلاب يفكرون في الهدية المناسبة التي يقدمونها لمعلماتهم، تقديرا لجهودهن في التربية والتعليم.

وفيما يلي أبرز أنواع هدايا عيد الأم التي يمكن تقديمها للمعلمة، نقلا عن موقع «سوفت هوم»، المتخصص بكل ما يتعلق بالأمومة.

1- أدوات المطبخ:

ظهرت العديد من الأشكال العصرية الجديدة الخاصة بأدوات المطبخ، التي تشبه قطع الديكور في جمالها، خاصة تلك الأدوات المصنوعة من البروسلين كالأكواب والصواني وحمالات الحلوى التي تتكون من عدة أدوار، فضلا عن أدوات المطبخ الأخرى التي تبدو جميلة مثل قطاعة البطاطس التي تتضمن عدة شرائح، أو الأدوات الحديثة التي تسهل عملية الطهي وإعداد الطعام وتساعد في تقديم بشكل مثالي.

2- المكياج ومستحضرات التجميل

ويمكن شراء مستحضرات التجميل المختلفة، كالروج وأحمر الخدود وكريم الأساس والآيلاينر وأقلام الكحل والهلايتير، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار درجة لون المكياج التي تليق معهن، فلا يمكن شراء كريم أساس فاتح اللون لمعلمة ببشرة سمراء، فضلا عن ضرورة التأكد من جودة المنتج وإنه أصلى وغير مقلد.

3- الهدايا المصنوعة يدويا

يؤكد الموقع، أنه يمكن خصوصا للفتيات، أن يفاجئن المعلمات بهدايا يقمن بإعدادها بأنفسهن، كرسمة أو رسالة طويلة تعبر خلالها عن التقدير لدور المعلمة، فضلا عن إمكانية إعداد ألبوم صورة يتضمن أكثر اللقطات الفوتوجرافية التي تحبها المعلمة، كما يمكن أيضا كتابة أهم الذكريات التي تجمع الطالبات بالمعلمة، من خلال مقصوصات ورقية ووضعها في برطمان مثلا.

ولا يقتصر ذلك النمط من الهدايا على تلك الأفكار، حيث يمكن صناعة هدايا من الكورشية أو الأنواع المختلفة من الخيوط أيضا.

ويحذر الموقع من شراء هدايا باهظة الثمن، مثل الخواتم والأسوار والقلادات الذهبية أو المصنوعة من الألماس، تجنبا لإساءة فهم المعلمة للهدية، فضلا عن تجنب شراء العباءات أو الملابس، نظرا لاختلاف الأذواق وتجنبا لشراء قطع ملابس بمقاس غير مناسب للمعلمة، وهو الأمر الذي يضعها في موقف محرج، ما يجعلها تشعر بأحاسيس سلبية في يوم مميز كعيد الأم، وهو أمر غير.