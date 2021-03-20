مقترحات لهدايا عيد الأم للأمهات الكبار.. «عزومة أو كروشيه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

48 ساعة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، تلك المناسبة المميزة التي يتم الاحتفال بها في يوم 21 مارس من كل عام، ويحرص خلالها كل شخص على الاحتفال بوالدته على طريقته الخاصة، لكن تبقى هدايا عيد الأم للأمهات الكبار هي الأصعب، لاسيما مع وجود فاصل زمني كبير بين حياة الجدات والأمهات المسنات، وأحفادهن وأبنائهن.

«هن» يقدم خلال هذا التقرير، نماذجا من الهدايا التي يمكن تقديمها للأمهات الكبار في العُمر، وفقا لخبيرة الإتيكيت، إيمان عفيفي.

هدايا عيد الأم للأمهات الكبار

- البحث عن ما تحتاجه كل أم، وتقديمه لها.

- الأعمال اليدوية مثل «الكروشيه».

- الإكسسوارات ما بين الفضة وغيرها من المعادن النفيسة.

- أدوات المطبخ.

- تغيير ديكورات المنزل.

- تقديم عزومة خاصة وإعداد الأكلات التي تفضلها.

هدايا عيد الأم 2021 حسب البرج

ومن جانبها، كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن الهدايا المناسبة التي يمكن اختيارها، لكل أم وفقا لبرجها الفلكي، وما يتوافق مع شخصيتها.

الحمل

من الممكن تقديم الورود، والعطور «البرفيوم»، للأمهات من أصحاب هذا البرج، فضلا عن الأدوات التي يمكنها مساعدتها على إنجاز مهامها المنزلية.

الثور

تفضل أمهات برج الثور، تناول الطعام بصورة كبيرة، فيمكن تقديم الأكل والحلويات لهن، والذهب، وأيضا منتجات العناية بالبشرة.

الجوزاء

يمكن تقديم هاتف خلوي «موبايل»، شاشة تليفزيون، «آيباد».

السرطان

يفضل إهدائهن أدوات خاصة بديكور المنزل، من ستائر وغيرها، أو هاتف حديث ذو كاميرا متقدمة.

الأسد

يمكن إهداء الأمهات من أصحاب برج الأسد، هدية من ماركة كبيرة، أو من الذهب.

العذراء

يفضل تقديم مجموعة من الأعشاب، أو منتجات للعناية بالبشرة، أو زهور، أو حيوانات أليفة.

الميزان

تميل أمهات الميزان لمنتجات ومستحضرات التجميل.

العقرب

يفضل تقديم أي منتج جلدي، محفظة أو حقيبة، ويفضل أن تكون الهدية باللون الأحمر أو الأسود.

القوس

يمكن تقديم عزومة على رحلة أو مطعم لتناول الطعام.

الجدي

يفضل تقديم ساعة يد أو حائط، او هدية ذات قيمة تاريخية.

الدلو

يفضل سؤالها عن الهدية التي تفضلها لأنه من الصعب إرضائها.

الحوت

يمكن تقديم ملابس بحر، أو منتجات تجميل مصممة من مواد البحر، او أحجار الفيروز.