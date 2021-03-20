هند الهادي أول لاعب وثب عالي بقدم واحدة: نفسي الرئيس يحضر فرحي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خصص برنامج «8 الصبح»، المذاع عبر قناة «dmc»، فقرة خاصة بعنوان «هند الهادي.. قصة تحدي لفتاة حصدت 20 بطولة وأول لاعبة وثب عال بقدم واحدة».

سردت هند الهادي، بطلة رياضية، تحديها لإعاقتها والوصول لهدفها، قائلة إنها فقدت قدمها في المرحلة الابتدائية، ولم تتوقف عن استكمال مشوارها فى الحياة ووصولها لهدفها واستكمال ممارسة الرياضة بجانب التعليم.

واضافت أن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج تواصلت معها وكشفت أنها ستحضر زفافها، وستقوم بتوفير قدم صناعي لها كهدية.

وأكدت أنها حصلت على بطولات كثيرة، والآن تجهز لحفل زفافها، موضحة أنها «دشنت هتشتاج تطالب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ حضور حفل زفافها»، لافتة أنها مازالت تتمنى أن يحضر الرئيس السيسي حفل زفافها، معلقة: «أنا عارفة أنه مشغول ومسئولياته كبيرة بس نفسي يحضر حفل زفافي».

وتابعت: «فرحى 15 -5 هو نفس يوم عيد ميلادي»، لافتة إلى أن "لرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بذوي القدرات الخاصة ويوفر لهم كل الدعم».