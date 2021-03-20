عمرو دياب يظهر بصحبة راقصة.. من هي «بدرة»؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يظل ظهور المطرب عمرو دياب، مع الحسناوات، عقب انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الفنان بات يظهر مؤخرًا رفقة العديد من الحسناوات اللاتي يلفتن الأنظار بين الحين والآخر.

وخلال الساعات الماضية، ظهر الهضبة في صورة جديدة رفقة الراقصة الاستعراضية «بدرة»، التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة «دعنا نلتقط صورة سيلفي».

وتفاعل العديد من المتابعون مع الصورة التي نشرتها الراقصة، محققة لآلاف التعليقات وتسجيلات الإعجاب.

ويرصد «هن» خلال السطور التالية عدة معلومات عن الراقصة «بدرة»

من هي الراقصة بدرة؟

- هي راقصة تشيلية، اسمها الحقيقية أليخاندرا كونستانزا، واشتهرت باسم «بدرة».

- جاءت إلى مصر واستقرت من بداية عام 2015.

- سلكت طريقها مع الرقص الشرقي في الأفراح والحفلات منذ 2019.

- ظهرت من قبل في مقطع فيديو رفقة مغني المهرجانات حسن شاكوش.

- أحييت حفل العام الماضي على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

- ظهرت بأحدث كليب للفنان أحمد الفيشاوي، وهو «نمبر2».

- لديها أكثر من ربع مليون متابع عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام».

- تجمعها العديد من الصور رفقة المشاهير، أبرزها مع الفنان والسيناريست تامر حبيب.

- تظهر مع حسن شاكوش في الكثير من الحفلات الشعبية.

عمرو دياب يلمح لسعادته بعد الانفصال

وألمح عمرو دياب، لسعادته مؤخرًا عقب الانفصال عن الفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال إحدى الحفلات الخاصة، في وقت سابق. وقال «الهضبة» قبل غناء أغنية «فاكرني يا حب»: «من ساعة ما غنيت إكرمني ياحب المرة دي وأنا مش ملاحق»، في إشارة منه إلى كثرة صوره مع الفتيات والموديلز خلال الفترة الأخيرة.

وكان الفنان انفصل عن دينا الشربيني بعد 3 سنوات من الارتباط، حيث أكد مصدر مقرب منهما، إن اختلاف وجهات النظر كان سببا في انتهاء القصة بينهما.