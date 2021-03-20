شيما صابر تنتقد استبعاد رامي صبري من المنتخب: «مش منطقي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب ساعات من مهاجمة الفنانة لقاء الخميسي، حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بسبب استبعاد زوجها، حارس المرمى محمد عبدالمنصف، من الانضمام لتشكيل المنتخب، قررت الإعلامية شيما صابر الخروج هي الأخرى الخروج عن صمتها لتدافع عن زوجها اللاعب رامي صبري.

ودونت «شيما» عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»، قائلة: «تواجد الونش وأيمن اشرف في معسكر المنتخب منطقي جدا، لكن لما تبقى مدافع اسمك رامي صبري عامل كل واجباتك الدفاعية والهجومية ومسجل 5 أهداف وبتقود فريقك للمربع الذهبي، ويتم استبعادك لضم أحمد أيمن منصور اللي مش بيلعب أصلا يبقى ده أمر مش منطقي !!!!».

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وكانت لقاء هاجمت قرار عدم ضم زوجها لتشكيل المنتخب، أمس، وعلقت الفنانة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «أنا عمري ما اتدخلت في موضوع الكورة، بتابع من بعید وبشجع أوسة لأني مؤمنة بيه من أول لحظة».

وتابعت: «جول موهوب وتحالفت ظروف كتير عليه وكان بيلعب في ضغط نفسي كبير لا يتحمله أي إنسان ومع ذلك قاوم وكمل وبقى من أفضل واقوى اجوال مصر!، واللي أعرفه أن الأجوال مالهومش علاقه بالعمر طالما في فورمة كويسة ومتألق أوسة كان في المنتخب وكان دائمًا راجل وكابتن الجوهري رحمه الله كان بيحب أوسة وبیدعمه لأول مرة هقول رأيي في اختيارات المنتخب ومالهاش علاقه بالاعبين المختارين».

واستطردت: «عدم اختیار اوسة في المنتخب يدل وبشكل واضح أن التقييم والاختيار غير عادل وليس له اي علاقة باللاعب واجتهاده وأدائه وإنما في معايير تانية غير مفهومه للاختيارات!ـ امتی بقی هیبقى المعيار في أي اختيار معيار عملي وليس عاطفي أو بالحب».

واختتمت لقاء الخميسي حديثها في النهاية، قائلة: «أوسة يستحق المنتخب».

قائمة منتخب مصر لمواجهتي كينيا وجزر القمر

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، أعلن عن قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، المحدد لهما يومي 25 و29 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وضمت القائمة في حراسة المرمى، الكابتن محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر.

كما ضمت اللاعبين محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد مجدي قفشةـ في خط الوسط.

ومحمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم ، في خط الدفاع.

بينما في خط الهجوم: مصطفى محمد -حسام حسن - أحمد ياسر ريان -محمد شريف.