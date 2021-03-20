إيمان الجندي عن تكريمها في يوم المرأة المصرية: «كأن حد طبطب عليا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كأن حد طبطب عليّ.. مكنش مصدقة إن دة ممكن يحصل، وفرحت بشكل مش معقول، وقلت معقول بعد الجهد والعمر ده كله!».. هكذا عبرت إيمان الجندي، أول سيدة مايسترو في صعيد مصر، عن سعادتها بعد تكريم السيدة انتصار السيسي لها في احتفالية يوم المرأة المصرية.

وأضافت «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية معها في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد مع الإعلامي حسام حداد، «كنت في عالم تاني، لكن الحمد لله تعبت كتير عشان أمثل المرأة المصري كأول مايسترو من 2005».

وأكدت أنه من المفترض تشجيع أي موهبة سواء في الصعيد أو أي مكان آخر مصر، لأن الموهبة تجعل الطفل قادرا وسويا ويستطيع التعامل مع الناس، وأضافت: «لكن إذا كان الأب أو الأم يرفضان ممارسة ابنهما موهبته بحجة التعطيل على الدراسة فهذا يعتبر مشكلة كبيرة جدًا».

وتابعت: «كتير جدا بيقولوا لي: أنا نفسي أتعلم وبابا وماما قالوا لي لأ عشان دراستك، ودي مشكلة» موضحة أن الموهبة لا تمنع الطفل إنه يكون دكتور أو ظابط أو محامي أو أي عمل، المهم ينجح ويبدع في مكانه.

وقالت: «النهاردة ولد باعتلي على الواتس، وجاب رقمي، وبيقول وصلولني يا جماعة بالمايسترو إيمان الجندي، وزعلت لما الولد قال كده، حسيت إنه بيستنجد، وبيدور على فرصة وحد يمسكه، الشاب بيبقى عنده موهبة كبيرة بس عاوز اللي يطلعها، وأغلب المدارس مفيهاش مدرسين موسيقى، ودي مشكلة كبيرة، وأتمنى يفتحوا في كل الأماكن فرع لكليات التربية الموسيقية، رغم إن عدد المدرسين قليل».