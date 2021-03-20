وصفة طبيعية تستخدمها عفاف رشاد للظهور بإطلالة شبابية: «موجودة في الكوارع»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بشعر ذهبي لامع وملامح شبابية خالية من التجاعيد، خطفت الفنانة عفاف رشاد الأنظار، وبدت بإطلالة جعلتها تبدو وكأنها أصغر من عمرها بـ20 عاما.

تصدرت «عفاف» محركات البحث الاجتماعي، بعدما تداول الكثير من رواد السوشيال صورتها، متسائلين عن سر ملامحها الشبابية، مرجحين أن الأمر إما يعود لعمليات تجميل، أو جلسة تصوير بتقنية الفوتوشوب، الأمر التي نفته الفنانة، مؤكدة أنها اعتمدت على وصفات ومنتجات طبيعية للظهور بهذه الإطلالة.

عفاف رشاد تكشف سر الوصفة السحرية

عفاف رشاد نفت خضوعها لعمليات التجميل أو استخدام الفوتوشوب، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلة: «اعتمدت على المواد الطبيعة ماسكات طبيعية للبشرة من زبادي وجلسرين وليمون كل يوم لمدة شهرين».

أما عن مظهر شعرها المميز، قالت الفنانة: «شعري طويل من فترة كل يوم أعمله ضفاير وأهتم به باستخدام النخاع من خلال ماسورة نخاع نية بـ7 جنيهات بطحنها، وأضع عليه زيت زيتون واستخدمه على شعري وبكده بقى ناعم وجميل وطويل».

ما هي ماسورة النخاع التي استخدمتها عفاف رشاد؟

والنخاع الني، هو مادة هلامية باللون الأبيض، تشبه الزبدة، وموجودة داخل عظام الأبقار، والماعز، والأغنام «الكوارع»، والتي تستخدم بعد تسخينها وإذابتها في عمل ماسكات ووصفات طبيعية للشعر.

كيف يستخدم النخاع للشعر؟

المكونات

ماسورة نخاع

ملعقة واحدة زيت زيتون

ملعقتين زيت زيتون

جرجير

طريقة عمل النخاع للشعر

في البداية ضعي النخاع في إناء زجاجي، أعلى إناء ماء مغلي، حتى يذوب ويتحول إلى سائل.

اضربي كل المكونات السابقة في الخلاط.

يجب تغطية الشعر بفوطة ساخنة قبل وضع الماسك.

ادهني الوصفة على الشعر واتركيه لمدة ساعة.

قومي بتغطية الشعر، حتى المدة المحددة قبل غسل الشعر بالماء الفاتر.