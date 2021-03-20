مشروبات للتخسيس في رمضان 2021

القاهرة - سمر حسين - تفضل بعض الفتيات اتباع نظام غذائي صحي في أيام شهر رمضان، بسبب طول فترة الصيام ما يساعد بالفعل على تخفيض الوجيات إلى 2 فقط، وكذلك اتباع عادات غذائية صحية.

وبالتوازي مع المأكولات يجب تناول المشروبات في فترة الإفطار، لأنها تساعد على الحماية من الجفاف وتمد الجسم بالترطيب المناسب، هناك بعض المشروبات للتخسيس في رمضان 2021 التي يمكن تناولها للمساعدة على التخسيس بسبب قدرتها الطبيعية على ذلك، أو لأن بها سعرات حرارية قليلة وعناصر غذائية ضخمة وبالتالي يصبح تناولها صحيا ومساعدا في الدايت خلال رمضان 2021.

مشروبات تساعد على التخسيس في رمضان 2021

القرفة والجنزبيل لتقوية المناعة وللتخسيس

قدم الدكتور هاني جبران أخصائي التغذية العلاجية، نصيحته الطبية بضرورة تناول المشروبات الساخنة التي من شأنها أن تحارب الكورونا وتساعد على التخسيس، ومن بينها القرفة، والجنزبيل، ويفضل تناولهما دون سكر.

عسل بالليمون في كل يوم

ونصح كذلك الدكتورهاني جبران بتنول كوب من الماء الساخن المضاف إليه العسل والليمون بشكل دوري للتخسيس، فهو يساعد في التخلص من دهون البطن.

العصير ممنوع بالسكر في رمضان 2021

نصحت الدكتورة لميس مراد، خبيرة تغذية، بضرورة تناول المشروبات في رمضان خالية تماما من السكر، خاصة عصير الفواكه الطبيعية، ونصحت بشربها إما خالية من السكر، أو تناول الفاكهة كما هي، ويمكن استبدال العصائر المليئة بالسكر، بمشروبات ساخنة مثل الأعشاب خالية من السكر أيضا، وقالت إن النظام الغذائي الصيام المتقطع مستحوى من صيام شهر رمضان، وهو واحد من أفضل نظم التخسيس صحية.

الشاي الأخضر للتخسيس في رمضان

أوضح الدكتور أحمد دياب أن الشاي الأخضر، يساعد في خفض الوزن وحرق الدهون، ويكن يجب تناوله 3 مرات يوميا، لأنه يساعد على ارتفاع معدل الحرق، فلابد من تناول كوب واحد قبل الوجبة بنصف ساعة.

عصير الجزروالبرتقال للتخسيس في رمضان 2021

لا يضاف السكر عادة لعصير البرتقال، فهو صحي وغني بفيتامين سي، وللمزيد من الفوائد وللمساعدة على التخسيس، يمكن تناول عصير البرتقال والجزر معا، بعد فترة الإفطار، ولكن دون تحلية ومع تخفيفه بالماء.