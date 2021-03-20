الامارات | 7 نصائح للعرائس

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للعرائس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غالباً ما تبدأ الاستعدادات لحفل الزفاف قبل ستة أشهر على أقل تقدير، سواء تلك المتعلقة بالحفل وتفاصيله، أو المتعلقة بالجمال والمظهر، من المحافظة على الوزن وقياسات الجسد، والعناية بالبشرة، والشعر، والأظافر، واختيار الفستان المثالي، وبين زيارات متكررة إلى عيادات التجميل بهدف تعزيز نضارة البشرة وتنظيفها بشكل دوري، وجلسات تصفية الجسم، وهنا العديد من النصائح المنزلية الضرورية لهذه المناسبة المهمة:

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