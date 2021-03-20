الامارات | #النصف_الحلو.. LAKRIDS BY BÜLOW.. صندوق حلويات متميز في عيد الأم

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. LAKRIDS BY BÜLOW.. صندوق حلويات متميز في عيد الأم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 مارس 2021

كشفت علامة LAKRIDS BY BÜLOW الدنماركية الشهيرة عن إطلاق مجموعة حصرية من حلويات عرق السّوس الفاخرة، التي تمتاز بنكهاتٍ استثنائية، وتشكّل هدايا رائعة لجميع المناسبات المتميزة خصيصاً في عيد الأم. وتتقن العلامة ابتكار ألذ حلويات عرق السوس المغلفة التي تُرضي أصحاب الذوق الرفيع، كما تشتهر باستخدام أجود المكونات في كل منتجاتها الخالية جميعها من الجلوتين.

وتمثل المجموعة الجديدة هدايا رائعة لكل الأمهات؛ حيث تنفرد بنكهة عرق السوس اللذيذة التي لا يمكن مقاومتها، وهي متوافرة بنكهات متنوعة وجديدة كلياً، وتم تغليفها ضمن صندوق هدايا جميل وأنيق مصنوع بنسبة 70% من الورق المقوى المعاد تدويره. وتمتزج حلويات عرق السوس مع نكهات تقليدية متنوعة، مثل: فلفل الهابانيرو الحلو والأحمر وعرق السوس المالح، إضافة إلى أصناف الشوكولاتة الشهيرة، والتي تشمل شوكولاتة الحليب والقهوة، والشوكولاتة البيضاء مع نكهة باشن فروت، وشوكولاتة دولسي دي ليتشي.

وتقدم LAKRIDS BY BÜLOW أربع نكهات حصرية في المنطقة، وهي كرات عرق السوس باللون الذهبي والفضي والبرونزي والوردي:

-تجمع الكرات التي تكتسي اللون الذهبي بين حلاوة الشوكولاتة البيضاء، ونكهة التوت الشهية مع مذاق عرق السوس اللذيذ.

-تحتوي الكرات الفضية على مزيج من عرق السوس مع الشوكولاتة البيضاء المُكرملة وكراميل الزبدة المقرمشة، بالإضافة إلى سكر القرفة شهي المذاق.

-تمزج الكرات البرونزية بين المذاق الخفيف لعرق السوس، وشوكولاتة دولسي، وملح البحر المقرمش.

-تتكوّن الكرات الوردية من مادة عرق السوس المكسوّة بالشوكولاتة البيضاء مع الزبادي، وتوفر نكهة استثنائية تدلّل الحواسّ.

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