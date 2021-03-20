الامارات | #النصف_الحلو.. باقات هدايا الجمال من «ميشا»

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. باقات هدايا الجمال من «ميشا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 مارس 2021

مع اقتراب عيد الأم، والبحث عن هدية رمزية نعبر بها عن تقديرنا للأمهات، تقدم ميشا باقات العناية بالبشرة المبتكرة لمعالجة مشكلات البشرة المختلفة، ومنحها التألق والإطلالة الشابة التي ستسعد كل أم في يومها الخاص.

باقة الترطيب

باقة تحتوي على اثنين من منتجات الترطيب – إيسنس سائل مثل التونر وكريم، مصممة لأصحاب البشرة الجافة التي تحتاج إلى مزيد من الترطيب، حتى بعد وضع مستحضرات العناية بالبشرة المعتادة.

Time Revolution

تحتوي على اثنين من المنتجات – إيسنس سائل First Treatment Essence لتنقية وتهدئة البشرة، وأمبول الإصلاح الليلي Night Repair Probio Ampoule، وهو إيسنس مركّز بتركيبة تحتوي على مكوّنات فعّالة لمقاومة علامات تقدم سن البشرة والتجاعيد.

باقة تصحيح البقع

مجموعة غنية بفيتامين C النقي لتحسين مظهر البقع الداكنة. تركيبة فعّالة لطيفة على البشرة تحتوي أيضاً على الكولاجين والفوليرين، وفيتامين E والسيراميد وحمض الهيالورونيك لتجديد البشرة. مناسبة لجميع أنواع البشرة بما فيها البشرة الحساسة، ويمكن استخدامها بشكل يومي.

مجموعة الإصلاح الليلي

مجموعة مبتكرة لإصلاح البشرة التالفة، وإبطاء علامات تقدم سن البشرة. تركيبة تحتوي على مزيج من مركّبات البروبيوتيك لتحفيز صحة وحيوية البشرة، ومنحها إطلالة متوهجة نضرة.

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