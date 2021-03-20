الامارات | #النصف_الحلو.. نسخ محدودة من حقيبة RAMADAN K/‏‏KARL

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. نسخ محدودة من حقيبة RAMADAN K/‏‏KARL والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 مارس 2021

أعلنت دار KARL LAGERFELD أنها ستطلق النسخة الخاصة من حقيبة الكتف الصغيرة K/‏KARL SEVEN، في 28 مارس الجاري. وتمتاز هذه الحقيبة باللون الأحمر الداكن، احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

واستوحي تصميم K/‏KARL SEVEN من رقم الحظ لدى كارل، ومن الحيّ المفضّل لديه في باريس، الدائرة السابعة. وتم العمل عليها بإتقان من جلد ناعم، كما تشكّل جماليتها مثالاً عن الأناقة الباريسية – كلاسيكية، راقية وأنثوية - ممزوجة بلمسة من أناقة – الروك المميزة لكارل. على طول الجزء الأمامي القابل للطيِّ هناك سلسلة مزخرفة، في حين تم نقش كلمة «KARL» على المسكة العلوية.

وستتوافر حقيبة الكتف الصغيرة K/‏KARL SEVEN لشهر رمضان المبارك، حصرياً، في الشرق الأوسط في متاجر KARL LAGERFELD وFarfetch، ابتداءً من 28 الجاري.

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