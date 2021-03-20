الامارات | #النصف_الحلو.. أيامك بألوان قوس قزح

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. أيامك بألوان قوس قزح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 مارس 2021

نحتاج في أيامنا إلى لمسات من التألق والإشراق، وذلك لنجدد بها روح الحياة والرتابة التي نعيشها. أضيفي لمسة من ألوان قوس قزح الرائعة إلى أزيائك هذا العام، مع مجموعة «ستيف مادن» للأحذية والحقائب الجديدة كلياً. حيث تعكس درجات هذه التشكيلة طابع وروح الموسم المليئة بالانتعاش، كما برعت العلامة الأميركية في تنسيق الألوان ومزجها في توليفة مشرقة وتصاميم ترضي كل الأذواق. واتخذت تصاميم هذه المجموعة أشكالاً متنوعة، فمنها الكعب العالي، والصنادل الصيفية المسطحة، وحقائب الكتف، وحقائب الظهر، كما أبدعت في الأحذية الرياضية التي تزينت أيضاً بالألوان. وننصحك عند اختيار أي قطعة من التشكيلة الملونة، سواء أحذية كانت أم حقائب، بالحفاظ على بساطة إطلالتك لتتجنبي المبالغة والبهرجة.

وتعدّ مجموعة «ستيف مادن» لألوان قوس قزح، الخيار الأمثل لمزيج مثالي من الرقي والمرح، يزين صيفك هذه السنة.

إطلالة بسيطة لتتجنبي المبالغة والبهرجة والخيار الأمثل لمزيج مثالي من الرقي والمرح.

درجات هذه التشكيلة تعكس طابع وروح الموسم المليئة بالانتعاش.

العلامة الأميركية برعت في تنسيق الألوان ومزجها في توليفة مشرقة، وتصاميم ترضي كل الأذواق.

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