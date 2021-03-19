مفيد لصحتك.. فوائد لا تتوقعها من النوم بمفردك على السرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يكون النوم أمرًا شخصيًا للغاية، وعلى الرغم من أنه قد يكون من الجيد احتضان شخص ما ومشاهدة فيلم ، إلا أن ضرب الملاءات بمفردك أمر يفضله الكثيرون.

سواء كنت عازبًا أو اخترت ببساطة النوم في مكان منفصل بعيدًا عن شريك حياتك، فهناك بعض الأشياء الإيجابية التي يمكن أن تأتي من النوم بمفردك، وفقا لـ"thelist".

تقول الدكتورة جاي ميدوز، المؤسس المشارك لـ The Sleep School ، لصحيفة The Daily Mail ، إن هناك بعض الفوائد الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالحصول على سرير لنفسك.

وقالت ميدوز: "من النادر أن تجد شخصين لهما نفس عادات النوم، وبالتالي فإن مشاركة السرير يمكن أن تكون عملية صعبة وربما تؤدي إلى الحرمان من النوم".

يمكن أن يؤدي النوم مع شخص آخر إلى تعطيل تدفق الراحة الطبيعي تمامًا وحتى التسبب في مشاكل صحية.

ووجد استطلاع أجرته جامعة ليدز وسايلنت نايت أنه "من بين الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، قال 29 بالمائة إن شريكهم كان عقبة أمام نومهم، وعدم النوم طوال الليل يمكن أن يضر بكل شيء - من مزاجك إلى بشرتك إلى عاداتك الغذائية.

بينما يوفر النوم بمفردك مستوى إضافيًا من الراحة، يبدو أن العزاب يكتسبون أيضًا بعض الفوائد المدهشة الأخرى من أنماط نومهم.

فوائد النوم بمفردك

هناك العديد من الأسباب التي تجعل كونك أعزب، حتى على الأقل في غرفة النوم، مفيدًا لصحتك.

يستطيع الأشخاص الذين ينامون بمفردهم الغفوة في أي وضع يختارونه دون التعدي بشكل محرج على مساحة شريكهم، هذا يتيح لهم أن يكونوا في مستوى راحة طوال الوقت.

بالطبع، البطانيات ليست مشكلة أيضًا، إذا كان الجو باردًا، فيمكن أن تجمعها، وعندما يصبح دافئًا جدًا، فمن السهل أن ترفع الأغطية دون شكوى من شريك.

وفقا لموقع Definition ، فإن الذهاب إلى الفراش بمفردك يسمح أيضًا للشخص بإنشاء جدول نوم خاص به من أجل الراحة في الوقت الذي يناسبه.

لن تستيقظ من قبل شريك يستيقظ لتناول وجبة خفيفة في منتصف الليل، أو تسمع رنين إنذاره، بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على نوم أعمق ومن المحتمل أن تكون قادر على الغفوة لفترة أطول من الوقت إذا كنت تنام بمفردك.

وفقًا لـ Healthline ، يعد الحصول على نوم مريح أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لجسمك.

أثناء النوم، يمكن للدماغ تخزين المعلومات وحتى التخلص من كل ما هو سلبي، كما أنه يمنح الخلايا فرصة لإصلاح نفسها أثناء إعادة شحن طاقتك في اليوم التالي.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يؤثر أيضًا على صحة القلب ويساعد في الحفاظ على الوزن.