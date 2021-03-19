ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في أخر ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تألقت المذيعة العالمية ريا أبي راشد في أخر ظهور لها في لندن من خلال صورة نشرتها على حسابتها الخاصة "فيسبوك"

تألقت ريا أبي راشد بفستان قصير باللون الفوشيا، بقصة (Off Shoulder )، ونسقت معه حذاء بكعب عالي باللون اﻷسود.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورات مكونة من حلق صغير واعتمدت مكياجاً ناعماً بألوان النيود الخفيفة واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلاً على كتفيها من الجانبين.

ويعرض حاليا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2".