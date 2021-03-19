دراسة أمريكية: كورونا بدأ الانتشار قبل اكتشاف أول حالة إصابة بشهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - قدر العلماء أن فيروس SARS-CoV-2 المسبب لكورونا كان ينتشر على الأرجح من دون أن يقع اكتشافه لمدة شهرين قبل وصف الحالات الأولى للمرض في ووهان الصينية.

وباستخدام أدوات التأريخ الجزيئي والمحاكاة الوبائية، يقدر الباحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييغو، مع زملائهم في جامعة أريزونا وإلومينا، أن لإنسان مصاب بـ SARS-CoV-2، الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"، حدثت في مقاطعة هوبي الصينية في وقت مبكر من 7 أكتوبر 2019.

ولم يقع تشخيص الحالات الأولى بالمرض رسميا في مدينة ووهان سوى في أواخر ديسمبر 2019.

وكشف التحليل الجديد لـ"انتشار الفيروس وساعته الجزيئية'' أنه نشأ بالفعل في ووهان بحلول هذه النقطة وكان ينتشر في هوبي بمستويات منخفضة في أوائل نوفمبر 2019، وربما في وقت مبكر من منتصف أكتوبر.

ولكن نظرا للأعراض الجديدة لـ"كوفيد-19" والعدد القليل من الإصابات في البداية، كان من الصعب تحديد العامل الممرض.

ونتيجة لذلك، لم يلفت انتباه السلطات الفيروس إلا عندما شوهدت مجموعة من الأعراض الغامضة المرتبطة بسوق هوانان للمأكولات البحرية في ديسمبر.

وأدى هذا إلى النظرية التي فقدت مصداقيتها الآن بأن السوق الرطب، حيث تباع مجموعة متنوعة من الحيوانات حية وميتة، هو المكان الذي نشأ فيه الوباء.

وأجرى الدكتور جوناثان بيكار من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو دراسة رياضية لتحديد متى وأين ظهر الفيروس بالفعل.

وقام فريقه بتحليل 583 عينة فيروسية مبكرة من هوبي للعثور على أحدث أسلافها المشتركة التي انحدرت منها جميعا. ووجدوا أنها تعود إلى حوالي 9 ديسمبر.

لكن تم الإبلاغ عن تقارير حول حالة غير عادية تشبه الالتهاب الرئوي في وسائل الإعلام الصينية قبل هذا التاريخ.

ونتيجة لذلك، يقول الباحثون إن التفسير المنطقي الوحيد هو أن الشكل الأول للفيروس الذي قفز من حيوان إلى إنسان كان سلالة ضعيفة انقرضت بسرعة.

ولكن قبل أن تتلاشى، يتوقع الباحثون أنها تحورت لتصبح أكثر قوة، ثم انتشر هذا البديل في جميع أنحاء ووهان وفيما بعد في جميع أنحاء العالم.

وكتب الباحثون في دراستهم المنشورة في مجلة Science: "في تحليلنا الأساسي، نفترض أن 17 نوفمبر يمثل أول حالة موثقة لـكوفيد-19".

وأجروا مزيدا من التحليل وفقا لهذا الافتراض باستخدام نموذج الكمبيوتر.

وعند حساب التأخر في الانتقال والكشف وتطور الأعراض، حدثت أول حالة إصابة بـ"كوفيد-19" في هوبي في 4 نوفمبر 2019 تقريبا، وفقا لحسابات الباحثين. ومع ذلك، أضاف الفريق أن التاريخ قد يكون في وقت مبكر من 7 أكتوبر.

وكافح الباحثون لتحديد موقع جغرافي لأصل الفيروسات، لكنهم يقولون إذا ظهرت السلالة الأولية، التي كانت أضعف من متغير ووهان وجميع الطفرات اللاحقة، في موقع ريفي، فكان عليها أن تهاجر إلى موقع حضري للبقاء على قيد الحياة.

وكتب الباحثون: "يشير عدم وجود تقارير عن كوفيد-19 في أماكن أخرى في الصين في نوفمبر وأوائل ديسمبر إلى أن مقاطعة هوبي هي المكان الذي وقع فيه إنشاء سلاسل انتقال من إنسان إلى إنسان''.

ويضيف الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها لا توضح إن كانت الحالة الأولى التقطت الفيروس مباشرة من الخفافيش أو عبر مضيف وسيط، ولكنها "أبعدت" عن الحالة الأولى من سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة.