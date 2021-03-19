هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوب من اليانسون قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

اليانسون من الأعشاب المهمة التي تحظى بشعبية لدي الكثيرين، وذلك بسبب نكهته المميزة ومذاقه الرائع، فضلا عن احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الجسم من الالتهابات وخفض نسبة سكر الدم.

وهنا نستعرض في التقرير التالي، أهم الفوائد الصحية عند تناول كوبا من اليانسون قبل النوم، وفق ما أورد موقع"healthline".

- الوقاية من فقر الدم:

يحتوي اليانسون على نسبة عالية من الحديد، إذ إنه يساعد على إنتاج خلايا الدم الصحية في الجسم، فضلا عن أنه يساهم في تكوين الهيموجلوبين في الدم، وبالتالي الوقاية من فقر الدم.

- علاج الاكتئاب:

تشير بعض الدراسات أن بذور اليانسون غنية بالخصائص المضادة التي تساعد في علاج الاكتئاب وتقليل أعراضه، وقد تكون فعاليتها مماثلة لبعض الأدوية المضادة للاكتئاب.

- الوقاية من قرحة المعدة:

يساهم تناول كوبا من اليانسون قبل النوم على التقليل من إفراز حمض المعدة، وحمايتها من تكوين قرحة المعدة، وفقا لما جاء في دراسة أجريت على الحيوانات.

- منع العدوى:

كونه غنيا بالخصائص القوية المضادة للميكروبات، لذا فإنه يساعد على الوقاية من الإصابة بالعدوى ومنع نمو الفطريات والبكتيريا داخل الجسم.

- التقليل من الهبات الساخنة:

إن الانخفاض الطبيعي لمستوى الهرمونات مع تقدم النساء في العمر يتسبب في انقطاع الطمث، ونظرا لاحتوائه على العديد من المركبات التي تتشابه فعاليتها مع هرمون الاستروجين، يساهم في التقليل من الهبات الساخنة وتمنع فقدان العظام بعد فترة سن اليأس.

- خفض سكر الدم:

أفادت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الأنثول الموجود في اليانسون، قد يساهم في خفض نسبة السكر في الدم، مايعزز من تحسين وظيفة الخلايا المنتجة للأنسولين.

- التقليل من الالتهاب:

تحتوي بذور اليانسون على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة، التي بدورها يمكن أن تقلل الالتهاب مايساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل:أمراض القلب والسكري.

- علاج الإمساك:

تناول مزيج من اليانسون والشمر والبلسان، قد يساهم في علاج الإمساك، حيث في دراسة إكلينيكية تحتوي على 20 مريضًا يعانون من الإمساك المزمن، وجد الباحثون أن التركيبة العشبية الغنية باليانسون كانت أكثر فعالية بشكل ملحوظ في مكافحة الإمساك، بحسب موقع "verywellhealth".

- تعزيز الشهية وزيادة تدفق حليب الأم:

يمكن أن يؤدي تناول كوبا من اليانسون قبل النوم إلى تعزيز الشهية وزيادة تدفق الحليب لدى النساء المرضعات، فضلا عن تعزيز الرغبة الجنسية لدي الرجال.