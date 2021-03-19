أزياء أنثوية باللون الزهري موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 10:47 مساءً - لا شكّ أن أنوثة كل سيدة ستصل إلى القمة من خلال سيطرة اللون الزهري الهادئ على موضة ربيع 2021، خاصة أن معظم المصممين ركزوا على أبرز وأجمل الصيحات.

لذلك عزيزتي لا تفوّتي فرصة اقتناء أزياء أنثوية باللون الزهري لهذا الموسم لإطلالة جذابة وعصرية سيمنحكِ إياها هذا اللون بتدرّجاته المنوّعة والمختلفة.



إبداعات مميّزة للون الزهري

فالنتينو Valentino



لم يغب أبداً عن عالم موضة ربيع 2021 اللون الزهري للحصول على إطلالات أنثوية وجذابة بدرجاته المنوّعة والمختلفة، وهذا ما لاحظناه في مجموعات عروض أزياء موسم ربيع وصيف 2021 للأزياء الجاهزة، حيث تفنّنت دور الأزياء وكذلك المصممون العالميون في إبداعاتهم المميّزة لتصاميم اللون الزهري التي تناسب كل أسلوب وتتلاءم مع كل ذوق.

درجات الباستيل الفاتحة والناعمة كانت إحدى أبرز صيحات الموضة في السنوات الماضية، ولا تزال حتى اليوم من الألوان المفضلة بالنسبة لمصممي الأزياء، وبالنسبة للنساء أيضاً على حدّ سواء، وبشكل محدّد نركز على اللون الزهري الذي دخل موضة الأزياء النسائية منذ زمن بعيد جداً، ولا يزال إلى اليوم يعتبر من الأكثر جمالاً والأكثر أنوثة.

اللافت للنظر هو التشكيلة الكبيرة من الأزياء باللون الزهري، والتي تنوّعت من ناحية قصّاتها والأقمشة المصنوعة منها، حيث منها التصاميم الكاجوال ومنها التصاميم الرسمية الفاخرة، ولاحظنا مجموعة لافتة من الفساتين الناعمة أو فساتين السهرة، ومن البناطيل والقمصان والتنانير والبدلات الرسمية والمعاطف الربعية وغيرها...



لا شك أنه لطالما ارتبط الزهري بالإطلالات الأنثوية الناعمة، وهذا الموسم ارتبط أيضاً بالعصرية ومواكبة الموضة، ولتنسّقي عزيزتي أجمل الإطلالات فيه؛ ننصحكِ أولاً بأن تختاري الدرجة المناسبة، حيث إن الدرجات الفاتحة تناسب السمراوات بشكل خاص والدرجات الغنية والداكنة تناسب الشقراوات أكثر، وتستطيعين اعتماد الزهري لإطلالة كاملة، أو من الممكن أن تجمعي معه ألواناً أٌخرى؛ مثل الأبيض، الأسود، الأصفر الفاتح، أو حتى الأحمر، وهذا المزيج يعتبر من الأكثر عصرية.

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التنويع بالخيارات

برادا Prada



الزهري لون الحبّ غير المشروط، يمثّل العاطفة والتفاهم، حيث يجمع بين الرغبة في الحركة التي يعكسها الأحمر وبين التبصّر الذي يرافق الأبيض. برز بقوة في تصاميم ربيع 2015.

إنه لون أنثويّ ورومانسي، يريح النظر، ويمنح من ترتديه الإحساس بأنّ كلّ شيء سيكون على ما يرام. والمزج بين الزهري والألوان الداكنة يضفي على إطلالتك لمسة فريدة.

لا بدّ أن تلجأ كل سيدة إلى التنويع بخياراتها لتصاميم وأزياء اللون الزهري، وأن تحرص على انتقاء مجموعة شاملة ومناسبة لمختلف الأذواق، سواء كانت تفضل الإطلالات الكلاسيكية أو الستايل العصري والمواكب لأحدث صيحات الموضة.

لأسلوب راقٍ وشبابي بلمسات البساطة، لا بدّ من اختيار فستان جذاب باللون الزهري مميّز بالقصّة المستقيمة والمسترخية بطول الميدي الأنيق، مع لمسات ناعمة من الدانتيل.

يعكس اللون الزهري أنوثة بريئة مفعمة بالأناقة الراقية، لذا فهو من الألوان المحبّبة لدى الشابات، لذلك من المهم تنسيق إطلالاتكِ بالزهري مع البنطلون أو التنورة بالأسود أو الكحلي أو الأبيض أو البيج أو مع الزهري بدرجة مختلفة، ولا تتردّدي في اختيار حذاء أو حقيبة بألوان حيادية، ومن الممكن اعتماد الحقيبة بلون مختلف عن الحذاء.

يعتبر الإكسسوار مهماً، ورغم ذلك ننصح بعدم تنسيقه مع إطلالة الزهري؛ إذ لا يجوز أن ترتدي إكسسوارات زهرية مع أزياء باللون نفسه، ويمكنكِ في حال الإطلالة الكاجوال حصراً ارتداء إكسسوارات ملوّنة، وفيما عدا ذلك؛ عليكِ الاكتفاء بإكسسوار ناعم؛ كي لا تصبح إطلالتكِ مبالغاً فيها.

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