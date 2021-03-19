افضل أحذية للسفر موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 10:47 مساءً - أثناء تحضير حقيبة السفر، يكون أمامك الكثير من المهام لإنجازها، وفي كل مرة، تقع الأحذية في آخر قائمة الأدوات التي تحزمينها في حقيبتك، وبالتالي لا نقف كثيراً أمام خزانة الأحذية، ونسحب ما نجده مناسباً لألوان ثيابنا فقط، ولكن هذا الخطأ قد يكلفك الكثير من المتعة أثناء سفرك، تعرفي إلى الأسباب.

الحذاء الخاطئ قد يحول يومك إلى معاناة، وقد يتسبب في إرهاق يحرمك من استمرار رحلتك على جدولها الزمني الصحيح، قد يتسبب الحذاء الخاطئ في إصابتك وإفساد مظهرك النهائي، لذا قبل الأناقة، تعرفي إلى هذه الشروط في الحذاء المناسب للسفر:



حذاء مشوار السفر نفسه:

الحذاء الرياضي الخفيف صديقك في السفر

مشوار السفر نفسه سواء على متن طائرة أو باص أو سيارة، لا تفكري في الأناقة فقط، فأنت على الطريق ستضطرين للجلوس لفترات كبيرة، وقد تتنقلين حاملة العديد من الأغراض بين مواصلة وأخرى، فأعيدِي ترتيب أولوياتك على النحو التالي:

اختاري حذاء يسهل خلعه وارتداؤه بدون العديد من الأربطة والتفاصيل.

اختاري حذاء بدون كعب حتى لا يدخل في فتحات السلم المتحرك أو أغطية بلاعات الطرق.

ابحثي عن حذاء لا يضغط على قدميك ولا يؤلم أصابعك.

استعيني بأحذية مغلقة لتجنب ألم وجروح الاصطدام بعجل حقيبة السفر.

تجنبي الكعب العالي بكل أشكاله والأحذية المفتوحة التي تعرض قدميك للاتساخِ من التراب.

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أحذية مخصصة للسفاري ورحلات البحر:



أحذية داخل البحر:

تجنبي الأحذية ذات الرباط



بعض البحار وعلى رأسها البحر الأحمر، تكون أرضه غير مناسبة للمشي عليها حافية القدمين، حيث يملؤها الطوب والشعاب المرجانية والطحالب، وبالتالي تكون زلقة وقد تتسبب في جروح لقدميك، وتمنعك من الاستمتاع بالمياه تماماً، لذا تأكدي من حصولك على حذاء لمياه البحر قبل السفر، فبعض المنتجعات يكون بعيداً عن المدينة، مما يمنعك من شراء حذاء من المكان.

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أحذية الصحراء:

الأحذية ذات الرقبة العالية مثالية للصحراء



الصحراء لا تعرف الأناقة، يجب عليك ارتداء حذاء طويل الرقبة بدون كعب له مواصفات معينة، يفضل أن يكون من نوعية Safety، والتي لها مواصفات خاصة، تساعدك مع الرمال الناعمة ومع رحلات التزلج على الرمال، وهي مثالية لحماية قدميك من الرمال، ومع ذلك يسهل اختيار الزي الملائم لها لإطلالة أنيقة، ولكن عملية ولا تعرضك للخطر.



أحذية تسلق الجبال:

الكعب الكبير في الحذاء يخدعك عند تسلق الجبال



قد يلفت انتباهك مرشدك للأمر، ولكن في العموم عليك اعتماد حذاء رياضي مرن، تجنبي الأحذية الرياضية الحديثة التي تهدف للأناقة بشكل أولي ثم الراحة، وتكون ذات كعب عالٍ، فهي لن تساعدك في التسلق والحكم بشكل جيد على المساحة التي ستضعين فيها قدميك، استعيني بحذاء رياضي ذي قاعدة مرنة.



أحذية ممنوعة من حقيبة السفر:

الكعب العالي محظور من حقيبة السفر



قائمة من مكون واحد يتربع على رأسها، الكعب العالي، في أغلب رحلاتك سواء لدول بها مناظر طبيعية، أو رحلات ومغامرات، أو حتى أماكن سياحية، لن يكون الكعب العالي مريحاً ولا عملياً، اختاري كعوب البلاتفورم والفلات فورم، والتي تضع قدميك في وضع مستقيم دون رفع كعبيك للدرجة المؤلمة، وكوني حريصة على إحضار حذاء مريح احتياطي في حال اضطرتك المواقف لارتداء كعب كحضور زفاف مثلاً أثناء السفر.

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