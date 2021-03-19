تنسيقات ناعمة للمحجبات من جهينة الحوسني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 10:47 مساءً - جهينة الحوسني، مدونة عمانية ومؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد الكثير من الخيارات المحتشمة والمناسبة للفتيات المحجبات بالوطن العربي، ومن وحي أبرز إطلالاتها على وسائل التواصل الاجتماعي رصدنا لكُنَّ عدة أفكار لتتألقن على غرارها.



جهينة الحوسني بإطلالة مريحة ومواكبة للموضة

جهينة الحوسني بإطلالة مريحة ومواكبة للموضة



في إطلالة بسيطة ومريحة بأسلوب مواكب لخطوط الموضة، شاهدنا جهينة الحوسني ببنطال رمادي ناعم وتيشيرت أبيض من علامة قوتشي مع معطف أسود من الجلد منفوخ الأكمام، وزُين بأزرار ضخمة، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض واكسسوارات حيادية اللون.

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تنسيقات مناسبة للعمل

تنسيقات مناسبة للعمل



تحتار الكثيرات من المحجبات في طرق تنسيق أزيائهن في العمل بأسلوب محتشم ومريح وأنيق في الوقت ذاته، ولنلهمكن بعض الأفكار البسيطة اتبعن أسلوب جهينة الحوسني، التي تأنقت ببليزر بدرجة مميزة من الأخضر مع إطلالة كاجوال يكسوها اللون الأسود، وزُين التيشيرت الذي ارْتَدَتْهُ برسومات كرتونية لخيار شبابي مميز، وفي إطلالة أكثر بساطة ارتدَتْ بنطلوناً واسعاً أسود مع قميص أبيض مزين بفيونكة للصدر مع معطف بكاروهات اللون الرمادي، وأكملت اللوك باكسسوارات سكرية من الجلد، فيما أطلت ببنطلون من الجلد مع تيشيرت أبيض مطبع برسومات ومعطف أحمر ناعم ليمنحها لمسة جذابة، وفي خيار يومي مريح ظهرت ببنطلون أسود مصمم بخصر عالٍ مع بلوزة بيضاء بأكمام منفوخة، وأكملت مظهرها باكسسوارات اللون الأبيض والأسود لزي مميز.

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خيارات الأزياء المطبعة

خيارات الأزياء المطبعة



الأزياء المطبعة من خطوط الموضة الأكثر رواجاً في السنوات الأخيرة، ولتنسيقه بحشمة هذا العام جمعنا لك عدة أساليب من وحي جهينة الحوسني؛ حيث اختارت في الإطلالة الأولى بنطلوناً أزرق مطبعاً بالأبيض مع قميص أصفر ناعم مزين بحزام للخصر، وأكملت اللوك بحذاء بكعب أسود مزين بخطوط ملونة واكسسوارات ذهبية، وفي مظهر عصري نسقت فستاناً أصفر مزيناً برقبة مرتفعة مع معطف أسود مطبع بالأبيض ومزين بحزام للخصر، وأكملت اللوك بحجاب التوربان الأسود وبوت أسود مع اكسسوارات ملونة، وتزينت بفستان أبيض مطبع بالأسود وأكملته بمعطف أسود ناعم وحذاء رياضي أبيض للوك بسيط، وفي خيار أكثر مرحاً تألقت بفستان زهري مطبع بالزهور الملونة ومزين بحزام بني للخصر، وأكملت مظهرها بقبعة من القش إلى جانب الحجاب الزهري.

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