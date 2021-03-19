أحدث مستحضرات الماسكرا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 10:47 مساءً - لأن الماسكرا من أساسيات المكياج للنهار والمساء على حد سواء، فهي من المنتجات التي لا تخلو منها حقيبة أي فتاة، لكونها كفيلة بإضافة الجمال والتألق على مظهرك حتى بدون مكياج، فقد اخترنا لكِ اليوم عدة إصدارات حديثة ومميزة للماسكرا من أبرز العلامات التجارية، فاقتنيها لإطلالاتك القادمة.



‏DIORSHOW ICONIC OVERCURL من ديور

ديور



صممت علامة ديور في أحدث إصداراتها ماسكرا تعمل على تكثيف الرموش بتدرجات الأسود أو البني أو الأزرق وبريق الفضي؛ لجعل الرموش طويلة وبارزة بعيداً عن الطرق الاصطناعية، وتتميز بكونها تضفي اتساعاً على العينين ودوامها لمدة 24 ساعة من الثبات، إلى جانب رفعها بأسلوب دقيق ومنحوت، وهي حاصلة على براءة اختراع؛ حيث تقدّم بتقنية التصميم الملتوي، وهو فن في غاية الدقة يسمح بتعزيز المنحنيات وتوسيع عملية النشر.

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‏They're real magnet من بنفت

بنفت



تعمل هذه الماسكرا على رسم الرموش الطويلة إلى أقصى حد بتركيبتها المطورة بفرشاة مشحونة مغناطيسياً لتسحب التركيبة المعدنية الغنية، وتمتد حتى أطراف رموشك، وتتميز بالمرونة والخفة، ويمكن تشكيلها بسهولة دون تكتل أو تقشّر.

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‏beautful lash من سيفورا

سيفورا



قدَّمت سيفورا مؤخراً ماسكرا beautful lash المصممة بمكونات طبيعية نباتية غنية بمسحوق الخيزران المكثِّف وزيت الأفوكادو المغذِّي، لتمنح الرموش كثافة قوية وسميكة دون تشابك أو ثقل، من أجل راحة ونعومة وتأثير يدوم طويلاً بشكل مذهل، وتتميز بخلوها من العطر لتناسب العيون الحساسة ومستخدمي العدسات اللاصقة.

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‏le volume de chanel من شانيل

شانيل



قدمت مؤخراً علامة شانيل ماسكرا le volume de chanel التي تجمع بين اللون النحاسي والوردي المعدني، لتمنحك نظرة متألقة وغامضة بانسجام فوري ما بين الكثافة واللون والأسلوب؛ حيث تمنحك تقويساً معزّزاً منذ الحركة الأولى وتضفي عليك أهداباً أكثر طولاً وامتلاءً وكثافة مغطّاة بلون داكن يجعل عينيكِ أكبر حجماً؛ حيث طورتها شانيل بتصميم مدروس ومؤلَّف من شعر مصفوف وموجَّه بدقّة لنتيجةٍ مُثلى في الكثافة.

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