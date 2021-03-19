سر عطور نبتة التونكا السامة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 10:47 مساءً - محبو العطور المستوحاة من الطبيعة وروائح الشجر والفواكه، يجب أن تعرفوا التونكا وحبوبها، والعطور المستخرجة منها، إنها حبة واحدة تمزج الفانيلا والكرز والقرنفل معاً، تعرفوا إليها وسر حظرها في أغلب الدول.



ما هي حبة التونكا؟

التونكا



تأتي حبة التونكا من شجرة "ديبتيريكس أودوراتا Dipteryx odorata" التي تنمو في أمريكا الوسطى والجنوبية، وهي شجرة تتبع عائلة البازلاء في تصنيفها وخصائصها، ومع ذلك فهي غير مشهورة إلا لمحترفي صناعة الطعام والعطور، والشجرة في حد ذاتها غير مهمة إلا في إنتاجها حبة التونكا.

تبدو في البداية مجرد حبة سوداء مكرمشة، لا تستحق الضجة، إلا أن نكهتها ورائحتها تجمع بين الفانيليا والقرنفل واللوز والقرفة والكرز، وذات نكهة قوية لدرجة أن بودرة حبة واحدة تكفي 80 طبقاً.

ولكن كيف لم نسمع عن مكون كهذا؟ هذا لأنه ممنوع دولياً في العديد من الدول، وذلك بسبب مركب كيميائي سام ضمن مكوناتها يدعى الكومارين، وهو قاتل إن تعرضت لكميات كبيرة منه.

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مركب الكومارين:

حبة التونكا الواحدة تكفي 80 طبقًا



مركب سام ومتلف للكبد، ويوجد في التونكا بنسبة 90%، بينما يوجد في القرفة مثلاً بنسبة 1% فقط، وهو مكون منتشر حولنا في كل منتجات التدخين بكافة أنواعها، وفي أغلب التوابل ومستحضرات التجميل، ولكن ليس بهذا التركيز المرعب الذي تسبب في منع التونكا من قبل منظمة الغذاء الأمريكية، FDA.

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العطور والتونكا:

تستعمل التونكا في الكثير من المواد الغذائية



الفانيليا والكرز والقرفة والمكونات التي تجمعها رائحة التونكا، بالإضافة إلى رائحة التبغ الخشبية، تجعل التونكا على رأس قائمة المكونات التي يجب أن تتحول إلى عطور، من نوعية العطور برائحة الأخشاب والفانيلا والكرز، وتباع بأسعار عالية جدًا.

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