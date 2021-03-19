للرجل.. 12 هدية بسيطة يمكنك تقديمها لزوجتك في عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأم، والتفكير في الهدية المناسبة التي يمكن تقديمها لزوجتك للتعبير عن مدى حبك لها، ليس بالأمر البسيط لأنها من الأمور المحيرة لدي الكثير من الرجال.

وإذا كنت ترغب في تقديم هدايا لزوجتك لتسعدها في يوم عيد الأم، نذكر لكم بعض الأفكار التي يمكن تقديمها، وفقا لما ذكر موقعا "aprioritizedmarriage" و"goodhousekeeping".

- بوكيه من الورود المفضلة إليها، ستسعد بها كثيرا.

- لتوثيق ذكرى رائعة وفكرة هدايا خارج الصندوق في هذا اليوم، يمكن تقديم إطار مجمع عليه بعض الصور المميزة لكم ومع أطفالكم.

- قضاء يوم كامل في سبا، حيث يساعد المساج على الاسترخاء والتدليل، والتخلص من آلام العضلات.

- يمكنك تقديم مجموعة من أدوات الأظافر، ليمنحها أظافر ذات مظهر رائع، وإزالة الزوائد الجلدية.

- لو كانت من هواة تناول الطعام خارج المنزل، اعزمها على تناول العشاء في المطعم المفضل لديها.

- يمكن أيضا شراء قلادة ذات شكل أنيق تحمل اسمها، من أكثر الهدايا التي ستنال إعجابها.

- ساعة أنيقة أو مجوهرات، من الهدايا القيمة التي يمكن تقديمها في عيد الأم، ستنال إعجاب زوجتك كثيرا.

- يمكنك شراء ملابس مصنوعة من خامة القطن الناعمة، لكى تشعرها بالراحة والهدوء أثناء النوم.

- إذا كانت زوجتك من محبي طهي الطعام، عليك بشراء مجموعة من كتب الطهي التي تساعدها على تحضير الأكلات اللذيذة.

- اختر لها حذاءً رياضيا يساعد في امتصاص الصدمات، والوقاية من بعض الإصابات، كما أنه خفيف الوزن وملائم لممارسة التمارين الرياضية.

- أهديها AirPods، حيث من خلالها تستطيع التواصل مع الآخرين لإجراء المكالمات، وتشغيل الموسيقي المفضلة لديها.

- شراء وسادة طبية للرقبة والظهر، للتقليل من آلام الرقبة والحصول على نوم هادي وصحي في الليل.