تبدأ من 1750 جنيه.. أسعار البوتاجازات في عروض عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ينتظر الكثير من الأشخاص عروض عيد الأم، ليستفيدوا من هذه العروض والتخفيضات التي تقدمها المتاجر الإلكترونية والمولات.

يستعرض لكم "الخليج 365" في التقرير التالي أبرز أسعار البوتاجازات في عروض عيد الأم

ماركة Zanussi:

- بوتاجاز 4 شعلات، لونه أسود، بسعر 3,399 بدلا من 3,800.

- 5 شعلة، لونه أسود، بـ 4,299 بدلا من 4,585.

- ستانليس ستيل، 4 شعلة، لونه فضي، بـ 3,050 بدلا من 4,000.

- بوتاجاز زانوسي تاستي ماكس، 5 شعلات، بـ 9,944 بدلا من 10,499.

ماركة White Point:

- بوتاجاز من الستانلس ستيل مع شواية و مروحه بالفرن، 5 شعلة، بـ 3,220 بدلا من 3,230.

- لونه سيلفر، 5 شعلة، بـ 3,175 بدلا من 3,800.

- ستانليس ستيل، 5 شعلة، لونه فضي، بسعر 3,174 بدلا من 3,500.

- 5 شعلة، لونه سيلفر بسطح ستانلس، بسعر 3,899 بدلا من 3,999.

ماركة Unionaire:

- ستانليس ستيل، 4 شعلة، لونه أسود، بـ 1,748 بدلا من 2,200.

- ستانليس ستيل، 4 شعلة، لونه رمادي، بـ 1,799 بدلا من 2,611.

- 5 شعلة، بـ 5,749 بدلا من 6,500.

- ستانلس ستيل، 4 شعلة، بـ 2,099 بدلا من 2,500.

ماركة Fresh:

- مقاس 60 سم ستانلس، لونه فضي في أسود، بسعر 2,655 بدلا من 2,700 جنيها.

بوتجاز فريش أمان كامل مزود بشاشة ديجتال، 2 مروحه، باب هيدروليك، لونه فضي، بـ 7,499 بدلا من 7,500.

- جامبو بمروحة، 5 شعلة، مقاس 90×60 سم، لونه فضي، بـ 3,898 بدلا من 4,060.

- 5 شعلات، لونه فضي، بـ 4,549 بدلا من 5,500.