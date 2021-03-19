كورونا اليوم: ظهور سلالة جديدة "مضللة".. وإعلان أول دولة بلوغ مناعة القطيع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الأمم المتحدة: لا نستبعد أن يصبح كورونا موسمياً

لم تستبعد الأمم المتحدة الخميس، أن يصبح انتشار كوفيد-19 موسميا، إلا أنها أوضحت أن البيانات لا تزال غير كافية لاقتراح الاعتماد على الطقس وجودة الهواء لتكييف تدابير مكافحة الجائحة.

في التفاصيل، شكّلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة فريق عمل يضم 16 خبيرا لدراسة تأثير عوامل الأرصاد الجوية وجودة الهواء على انتشار الفيروس.

وقدّر الخبراء في تقريرهم الأول أن موسمية الأمراض الفيروسيّة التنفسيّة التي تتفاقم في ذروة موسم البرد، توحي أن كوفيد-19 سيكون على الأرجح مرضا موسميا إذا استمر عدة أعوام، وفقًا لرويترز.

ظهور سلالة جديدة من كورونا تخدع تحليل PCR

رصدت تفاصيل ظهور سلالة جديدة من كورونا تظهر في فرنسا، فبعد بريطانيا وجنوب إفريقيا، ظهرت سلالة جديدة لكورونا في فرنسا، وقالت السلطات الصحية الفرنسية إن السلالة المكتشفة "مضللة" ويمكنها خداع PCR التقليدى لكشف الإصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، السلالة الجديدة ضمن فئة "سلالة قيد التحقيق" لدراسة درجة خطورتها ومدى قدرتها على الانتشار وعلى الرغم من صعوبة اكتشافها إلا أن التحليلات الأولية لهذا النوع الجديد لا تشير إلى زيادة الخطورة أو زيادة قابلية الانتقال، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

أول دولة في العالم تعلن بلوغ "مناعة القطيع" ضد كورونا

يبدو أن جمهورية سيشيل أصبحت أول دولة في العالم تصل إلى مناعة القطيع، بفضل تبرعات اللقاحات التي حصلت عليها من الإمارات والهند، وفقا ليورو نيوز.

وأعلنت السلطات في ذلك البلد فجأة تغيير إجراءات استقبال زوارها. وقالت إنها، ابتداء من 25 مارس القادم، سوف تسمح لجميع المسافرين بدخول أراضيها دون شرط الحصول على لقاح كوفيد، باستثناء القادمين من جنوب إفريقيا، بحسب غرفة اجتماعات مجلس السياحة في سيشيل.

وسيشل، عبارة عن جزيرة صغيرة تقع في الساحل الشرقي لإفريقيا، ويبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة.