ملابس محجبات للسفر من انستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 05:38 مساءً - يُعَدُّ السفر من الأجزاء الأساسية في حياة كل فتاة، ولا سيما خلال العطلات الرسمية والصيف، وفي تلك الأوقات تبحث المحجبات عن أجمل الأزياء التي يمكنهن اعتمادها لأناقة مثالية في كل يوم، ولبحثهن عن أزياء عملية مريحة نرصد لكُنَّ اليوم عدة أفكار من تنسيقات مدونات الموضة، فاعتمدنها لأناقتكن اليومية.

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تنسيقات شتوية من روزان خليل

روزان خليل



تعتمد المدونة المصرية، روزان خليل، على الإطلالات المريحة والأكثر احتشاماً، ومن وحي حسابها على انستغرام نرصد لكُنَّ من وحيها عدة أفكار للأزياء الشتوية؛ حيث تأنقت ببنطلون من الجلد الأسود مع بلوزة سوداء ناعمة ومعطف أسود مزين بخطوط بيضاء ناعمة، وأكملت اللوك بحذاء وقبعة باللون الأبيض مع سلسال فضي متعدد الطبقات، وارتدَتْ في الإطلالة الثانية بنطلوناً أسود ناعماً مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل بني من الفرو، وأكملت مظهرها باكسسوارات حيادية اللون.

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إطلالات جهاد البنا بالأزياء الناعمة للسفر

جهاد البنا



جهاد البنا، مدونة موضة وأزياء مصرية يتابعها على انستغرام أكثر من مليون و٨٠٠ ألف شخص، ولتألقها الدائم في مجال الموضة نرصد لكُنَّ من وحيها عدة أفكار؛ حيث اختارت في إطلالتها الأولى تنورة سوداء بليسيه وتيشيرت أبيض مخططاً طولياً بالأسود مع معطف من الجلد المزين بسحّابات فضية، وأكملت اللوك بحجاب أحمر وحذاء بألوان حيادية، ونسقت في الإطلالة الثانية بنطلون الجينز الواسع مع بلوزة بيضاء مخططة عرضياً ومعطف منفوخ باللون الزهري، وأكملت مظهرها بحجاب زهري وحقيبة من الجلد، وتزينت ببنطلون باللون البيج واسع مع بلوزة بيضاء ومعطف زيتي ناعم، وأكملت مظهرها بحجاب زيتي واكسسوارات ذهبية.

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تنسيقات حيادية اللون من إنجي شاهين

إنجي شاهين



تفضل الستايلست والمدونة المصرية في مجال الأزياء والموضة، إنجي شاهين، اعتماد الأزياء الملونة بألوان حيادية لأناقة ناعمة، لذا أطلت ببنطلون أبيض بخصر مرتفع مع بلوزة بنية مصممة بأكمام منفوخة، وأكملت اللوك باكسسوارات اللون الأبيض لخيار ناعم وأنيق، وظهرت في الإطلالة الثانية ببنطلون رياضي أسود مخطط بالأبيض مع تيشيرت أسود مطبع بالأبيض، وأكملت اللوك بمعطف بني طويل مع اكسسوارات حيادية اللون.

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