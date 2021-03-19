أحمد حلمي يمازح جمهوره بفزورة.. ويردون عليه بلغة السغة لمبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

"سد حرامي سعرف يقولي سو ليه السلمه كانت ستبتدي بسبوسه سصلا أنبوبه سحرف بليله الكين سفينه سنعمل بحث سيه أفندي.. سد حالا سهم فراوله الكؤال سماعه ؟".. فزورة نشرها الفنان أحمد حلمي بلغة "السغة لمبة"على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي مازح بها متابعيه.

وفور ما نشر حلمي فزورته باللغة التي أثارت جدلًا مؤخرًا، بعد أن أدى بها إعلانه الأخير لإحدى شركات الاتصالات، فتقاعلت إحدى المتابعات باسم مروى قائلة: "ارحمنا ابنى ماشى يكلمنى بلغتك الجديده في البيت ومش مجمعه منه حاجة، يا تعلمنا احنا كمان وتنزل كورسات فك شفرة لغة أحمد حلمي".

وقال أبانوب موجهًا حديثه للنجم أحمد حلمي: " ارحمنا أنا دلوقتي لما ألاقي بوست مكتوب عربي عادي اللغة بتاعتنا بستغرب وبشوفه كلام غريب".

وتوصل أحد المتابعين لفك اللغز قائلًا: "الترجمة.. حد يعرف لو الكلمة كانت بتبتدي أصلا بحرف السين (س) بنعمل ايه؟".

وكانت قد لاقت لغة السغة لمبة، تفاعلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عقب استخدام الفنان أحمد حلمي لها في إعلانه الأخير لإحدى شركات الاتصالات، بعد أن أثار الإعلان جدلًا كبيرًا عقب استخدم محتوى غامض بالنسبة لكثيرين، حيث ردد كلمات يعتقدها البعض غير مفهومة أو واضحة المعنى.

واستخدم "حلمي" وصناع الإعلان لغة يطلق عليها "السغة لمبة"، أو ما ينطقها البعض بـ"السغة لمون"، وهى لغة أشبه بالشفرة كان يتحدث بها الشباب على الناصية قديما، فى حال وجود غريب بينهم لا يريدونه أن عما يتحدثون، واستخدمها المجرمون ومسجلو الخطر تحسبا إذا ما كان هناك أحد ينصت إليهم كيلا يبلغ الشرطة عنهم.

"السغة لمبة"، بعض الناس يحب أن ينطقها "السغة لمون" وعلى الرغم من أن لغة "السغة لمون" قد يصعب على البعض فهمها، إلا أنها سهلة وبسيطة على من اعتاد الحديث بها، فإذا أردت الحديث بها يمكنك قول الكلمة وفق قاعدتين وهما:

-إزالة أول حرف من الكلمة ووضع مكانه "س"

-تأتي بأول حرف من الكلمة التي تليها بحيث يتم وضع الحرف الذي تم حذفه من الكلمة الأولى واستبداله بالـ "س".

اخترعت هذه اللغة في المناطق الشعبية، وانتشرت فيها للتوارث عبر أجيال مختلفة، لكن ليس من المعروف أصل تاريخها، وعادت مرة أخرى بعد أن دشن الفنان أحمد مكي صفحته على فيس بوك، ليطلق عليها اسم "سكي ملواني"، قائلًا حينها: "هلا بكم فى صفحتى سكي ملواني = مكي، هي دي (السغة لمبة)، وبعض الناس بيحب ينطقها (السغة لمون)، وهى لغة شارع كانوا بيتكلموها عشان الحكومة ماتفهمش هما بيقولوا إيه زي الشفرة".

وفي أغنيته "وقفة ناصية زمان"، غنى جزءا منها بتلك اللغة، قائلا: "ساسب حواب سفهم يتنيل ساجة حلات"، وهي بمعنى حاسب يفهم حاجة لتنتشر بعدها اللغة على موقع التواصل فيسبوك، ويعيدها الفنان أحمد حلمي مرة أخرى.