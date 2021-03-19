في ظل كورونا.. 8 طرق إبداعية للاحتفال بعيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نظرًا لأزمة فيروس كورونا المستمرة منذ عام، يعيد الكثير منا التفكير في كيفية منح تقدير إضافي للأمهات والاحتفال بهن في يوم عيد الأم الذي يوافق الحادي والعشرين من الشهر الجاري، فيشعر البعض بالقلق على أمهاتهم ويعانون من تردد في كيفية الاحتفال في ظل تلك الطروف الاستثنائية، خاصة وأن معظم الأمهات في فئة عمرية تعد عالية الخطورة.

ترغب معظم الأمهات ببساطة في التواصل مع أبنائهن وقضاء الوقت مع العائلة بأي طريقة ممكنة، إذا لم يكن التواصل غير متاح، فعندئذٍ من خلال مكالمة هاتفية أو دردشة فيديو، وفي هذا الإطار استعرض موقع almanac عددًا من الطرق الإبداعية، للتواصل مع الأمهات والاحتفال بهن في يوم عيدهن.

- تزيين باب غرفتها أو الشرفة الأمامية

إذا كنت موجود بالمنزل فيمكنك الاستمتاع بتزيين باب والدتك الأمامي بأشرطة، وعلامات خاصة، وإكليل من الزهور، وينصح بأنه إذا كان لديك أطفال، اجعلهم يشاركون، فالأم أو الجدة ستحب المفاجأة.

بالطبع، الزهور والنباتات هي دائما ممتعة، فيمكنك أيضًا توصيل النباتات إلى شرفة منزلها شخصيًا، أما إذا كنت خارج المنزل فهناك دائمًا خدمة التوصيل في معظم الأماكن.

-اطبخ لوالدتك

إذا كانت والدتك تعيش معك، فإن الإفطار في السرير هو دائمًا كلاسيكي ومُحظى بالتقدير، شيء بسيط مناسب لهذا، مثل الخبز المحمص أو الكرواسون مع المربى أو الفاكهة وفنجان من القهوة أو الشاي، أو ، إذا لم تكن مولعة بتناول الطعام في السرير، فماذا عن تحضير وجبة فطور وغداء أثناء الجلوس؟.

-امنح والدتك مكالمة هاتفية طويلة

تحدث معها (أو دردشة الفيديو) واجعلها تضحك، ربما تلقي بعض "نكات" جيدة. كل ما تريده الأمهات هو الوقت معك.

إذا كان الأطفال الصغار موجودين، فقدم عرضًا للمواهب من أجل الجدة، يمكن أن تكون بسيطة قم بغناء أغنية، والعزف على آلة موسيقية.

-شاهد فيلمًا أو عرضًا معًا جنبًا إلى جنب

إذا كنتم جميعًا في المنزل في مكان واحد، فلتمتعوا بفيلم في تلك الليلة، مع عروض مسرحية، أما إذا كنتم في مواقع منفصلة، يمكن مشاهدة الفيلم نفسه على أجهزة الكمبيوتر في نفس الوقت.

- كن مبدعًا

سجل مقطع فيديو من جميع الأطفال، يمكن لكل منهم أن يقول "عيد أم سعيد" ولماذا يقدرونها، وقم بتجميع مقاطع الفيديو معًا على هاتفك، أو قم بعمل شريط أو قائمة تشغيل موسيقى، يمكنك جمع الأغاني الهادئة لوقت النوم، مثل أصوات البحار، أو يمكنك جمع أغانيها المفضلة جدًا من العصر الذي تحبه كثيرًا.

-تجهيز نزهة لها

الهواء النقي يرفع الروح دائمًا، هناك متسع كبير للانتشار والاستمتاع بالطبيعة، الربيع هو وقت رائع لزيارة الحديقة، إذا كانت أمك تعيش في مكان قريب، فقم بخلق أجواء للنزهة في شرفتها بوضع الزهور، أو أخذها لزيارة إحدى الحدائق الهادئة

- تقديم هدية مصنوعة يدويًا

لست مضطرًا للذهاب إلى متجر وشراء هدية، الأمهات يحبون الهدايا من القلب، فيمكن أن تصنع لها هدية يدويًا بنفسك مثل هدايا للمطبخ أو سلات لوضع المحتويات المختلفة فيها، وفيما يلي بعض المشاريع الحرفية الممتعة:

-اصنع صابونك بنفسك

-اصنع زهور الورد

-اصنع مربى الفراولة

-اصنع مربى التوت

-اصنع صندوق هدايا جميل

-اصنع بطاقتك الخاصة.

من المعتاد صنع بطاقة منزلية كل عام، والأمهات يحبون المصنوعة يدويا، يمكنك مشاركتها قصة مضحكة أو ذكرى سعيدة لك ولأمك؟ سيجعلها تبتسم