8 سلالات جديدة لفيروس كورونا.. تعرف على خطورة كل منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مر أكثر من عام على انتشار جائحة فيروس كورونا، ظهر خلاله سلالات جديدة ومختلفة من الفيروس المستجد، تزامن معها زيادة في أعداد المصابين، على الرغم من بدء دول العالم التي استطاعت الحصول على اللقاح وتوفيره لشعوبها، حملات التطعيم ضد كورونا، إلا أن السلالات الجديدة لم تتوقف عن الظهور.

"الخليج 365" يستعرض في السطور التالية تفاصيل طفرات وسلالات كورونا التي ظهرت مؤخرًا، من حيث خطورتها وانتشارها، وكذلك فعالية اللقاحات المختلفة ضدها، لكن في البداية لابد أن نجيب على تساؤل بشأن طبيعة تحور الفيروس.

-سلالة فرنسا

تعد آخر طفرة تم الإعلان عنها لكورونا، ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، منذ أيام قليلة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في منطقة بريتاني شمال غرب فرنسا، موضحة أن التحاليل الأولية لم توضح إن كانت هذه السلالة أكثر خطورة أو أسرع انتشارا من غيرها.

وأشارت الوزارة إلى إن السلالة الجديدة اكتشفت في بؤرة تفش في مركز طبي بمدينة لانيون، بحسب رويترز.

-السلالة البريطانية

تحمل السلالة المتحورة من فيروس كورونا، والمعروفة باسم "النسخة البريطانية لكورونا، العديد من الخصائص كشفت عنها دورية "نيتشر"، البريطانية، فأشارت إلى أن السلالة المتحورة من كورونا "بي.1.1.7"، والتي تم رصدها للمرة الأولى في بريطانيا، ترتبط بمستويات مرتفعة من الوفيات لدى المصابين بها.

وأشارت إلى أن الدراسات "أثبتت أن هذه السلالة أكثر قابلية للتحول من المتغيرات الموجودة من قبل، ولكن تأثيرها على المرضى الذين توفوا كانت غير مؤكدة".

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه تم إبلاغ عدد من الدول مجموعها 101 دولة في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست عن حالات ناجمة عن هذا النوع من فيروس كورونا، وقد زادت نسبة المصابين بها منذ يناير، ولا سيما في أوروبا.

وقالت جامعة أكسفورد البريطانية إن لقاح الوقاية من فيروس كورونا الذي طورته الجامعة مع شركة أسترا زينيكا له كفاءة ضد سلالة الفيروس البريطانية مثل السلالات السابقة، كما كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن لقاح "سبوتنيك" الذي طورته بلاده، أظهر خلال الدراسات الأخيرة فعاليته ضد السلالة البريطانية من فيروس كورونا.

-سلالة جنوب أفريقيا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، التي تم اكتشافها في ديسمبر 2020 في جنوب إفريقيا، تعتبر أكثر عدوى مقارنة مع سابقاتها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فامتدت سلالة جنوب أفريقيا إلى 51 دولة.

قالت شركتا فايزر وبيونتك إن دراسة معملية، تشير إلى أن سلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا، ربما تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاح الشركتين بمقدار الثلثين، وذ كرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن دراسة علمية جديدة أظهرت أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا، وجامعة أكسفورد، يبدو أقل فاعلية في مواجهة السلالة الجنوب إفريقية المتحورة.

وذكرت رويترز أن لقاح فيروس كورونا من شركة سينوفارم، حفز استجابة مناعية ضد سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة جنوب أفريقيا.

-السلالة البرازيلية

سببت السلالة الجديدة لفيروس كورونا في نسختها البرازيلية، أو ما أُطلق عليها إعلاميا "سوبر كورونا"، ذعرا كبيرا لعدم استجابتها للقاحات، وبسبب أنها أكثر عدوى بـ3 مرات عن السلالة الأصلية لكوفيد-19.

بحسب بي بي سي فإنه شُخص بالفعل وجود سلالة البرازيل في أكثر من 25 دولة أخرى.

وكشفت دراسة معملية صغيرة أن لقاح سينوفاك بيوتيك المضاد لمرض كوفيد-19 قد لا ينتج أجساما مضادة كافية للوقاية من سلالة فيروس كورونا، التي تم رصدها في البرازيل، كما قالت دراسة أخرى إن الأجسام المضادة المُعادلة التي يسببها لقاحا فايزر وموديرنا كانت أقل فعالية ضد متغيرات فيروس كورونا التي وجدت البرازيل.

-السلالة اليابانية

تم العثور على سلالة كورونا اليابانية في مسافر مصاب وصل إلى اليابان من الفلبين، وقال مسئولو الصحة اليابانيون إن متغير الفيروس المستجد هذا مختلف عن تلك المكتشفة في البرازيل وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، حيث يُعتقد أنه يمكن أن يشكل تهديدًا مشابهًا للمتغيرات الأكثر فتكًا ومعدية من السلالة الأصلية.

قد تكون هذه السلالة المتحورة تعمل على تحييد الأجسام المضادة، بما في ذلك تلك المكتسبة من التطعيم، كما يبدو أن المتغيرات الجنوب أفريقية والبرازيلية، حسبما ذكرت صحيفة Japan Times.

وقالت وزارة الصحة إن السلالة الجديدة انتشرت بالفعل في الفلبين واليابان.

وكشفت دراسة حديثة تم نشرها في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، أن لقاح شركتي فايزر وبيونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد، نجح في تحييد السلالة البرازيلية للفيروس.

-سلالتان في أمريكا

أُدرجت سلالتين متحورتين من فيروس كورونا، اكتشفتا لأول مرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحت مسمى "تحورات مثيرة للقلق"، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، نقلاً عن الأبحاث المبكرة، إن السلالتين المتحورتين من الفيروس قد تكونا أكثر قابلية للانتقال بحوالي نسبة 20%، وقد تكون بعض علاجات "كوفيد-19" أقل فعالية ضد هاتين السلالتين، ومع ذلك، لم تذكر مراكز السيطرة على الأمراض أن اللقاحات لن تكون فعالة ضدهما.

لا يوجد رصد رسمي حتى الآن لعدد الدول التي ظهرت فيها السلالتين الأمريكيتين.

-سلالة الهند

حذر مدير معهد الهند للعلوم الطبية AIIMS- الدكتور رانديب جوليريا، من أن سلالات فيروس كورونا الجديدة الموجودة في ولاية ماهاراشترا وعاصمتها موباى ثالث أكبر المدن الهندية، يمكن أن تكون أكثر خطورة وقابلية للانتقال من الأصلية، وفقًا لما نشر بموقع thehealthsite.

لم تذكر مراكز السيطرة على الأمراض أن اللقاحات لن تكون فعالة ضد هذه السلالة، كما أنه لا يوجد رصد رسمي حتى الآن لعدد الدول التي ظهرت فيها السلالتين الأمريكيتين.

-سلالة ماليزيا

اكتشفت ماليزيا سلالة جديدة من الفيروس التاجى الجديد تبين أنها معدية أكثر بعشر مرات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة timesnownews .

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature Medicine، إن لقاح فايزر يعمل ضد هذا المتغير الفيروسي، فوفقا للدراسة فقد أثار استجابة قوية للأجسام المضادة.

لا يوجد رصد رسمي حتى الآن لعدد الدول التي ظهرت فيها السلالتين الأمريكيتين.