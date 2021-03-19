كيف تحصلين على عيون القطة بالتجميل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 03:42 مساءً - تقنية تجميل جديدة بعيدة عن الجراحة، تمنح المراة إطلالة شبابية مشرقة. إنها تقنية الـ cat eyes فما هي وماذا يجب أن تعرفي عنها؟ دكتور التجميل حميد دوهي سيطلعك عن كافة التفاصيل:



لماذا سميت بتقنية الـ Cat eyes ؟

تقنية الـ Cat eyes



استوحي الإسم من موضة المكياج العالمي لرسم أيلاينر عين القطة، بعكس المفهوم الذي يدل على التشبه بعيون القطة نفسها من حيث الشكل. فهذا الأيلاينر تكمن جماليته بسحبه إلى خارج العين لمنحها مظهر شبابي مرفوع ومشدود. لهذا فإن السيدة التي تعاني من ترهل في هذه المنطقة لا يمكنها الحصول على هذا المظهر بحيث سيظهر الأيلاينر متكسّر على الجلد المترهل فستبدو أكبر من عمرها.

بعيداً عن رسم الأيلاينر يقول دويهي : في هذه المرحلة تبدأ منطقة الجفون ومحيط العيني بخسارة مقومات الجمال فتصغر العين وتحجب جمال النظرة، وتبدو حزينة. وهنا تأتي أهمية اللجوء إلى هذه التقنية.

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ماهي هذه التقنية وماهي فوائدها؟

تقنية الـ Cat eyes



الـ Cat Eyes هي تقنية شد الجفون من دون جراحة بواسطة Plasma Energy طاقة البلازما - هي نوع من أنواع الطاقة نحصل عليها من خلال تكثيف الطاقة الكهربائية التي ننقلها إلى الجفن برأس إبرة صغيرة توضع بعيدة 1 مل عن الجلد، وبقوة الكهرباء وتفاعله مع الأوكسجين في هذا الـ 1 مل تُنقل الطاقة إلى الجلد_ وهذه الطاقة تقوم بحرق سماكة الجلد المترهل، تكرر هذه العملية على كافة المنطقة المطلوبة عن طريق تمرير هذه الإبرة على شكل نقاط. تتم بعد وضع البنج على منطقة الجفون من ثم تنظيف المنطقة ورسم شكل الـ CAT EYES بعد التشاور عن المرأة عن رغبتها في شد وسحب عينها إلى الخارج أو الأعلى.

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من فوائدها :

تسحب العين وتشد الجلد .

تجديد الخلايا.

إزالة التجاعيد الرفيعة .

استعمال الحرارة في هذه المنطقة يعزّز انتاج الكولاجين الطبيعي .

راحة واضحة لمظهر العينين+ نظرة شابة وأجمل .

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لمن تستعمل هذه التقنية؟

دكتور التجميل حميد دوهي



هي لكل امرأة تعاني من ترهل الجفون أو شيخوخة مبكرة، تجاعيد يصعب على حلها بالبوتوكس. كما أنها تستعمل لكافة الوجه والعنق فهي تعيد شباب المرأة بتقنية فعالة جداً وتكاليف مقبولة.

بالنسبة للمضاعفات فهي قليلة إلى غير موجودة في حال تمت بطريقة صحيحة. كما أن التزام المرأة بالعلاجات التابعة لها سيساعدها في الحصول على نتيجة واضحة ومميزّة من دون مشاكل.

النتيجة : تظهر مباشرة بعد أول جلسة وتكون بنسبة 30% إلى أن تظهر بعد 3 شهور بشكل كبير إذ تبدأ البشرة بتقشير نفسها وتجديد خلاياها بنفسها .



ملاحظة: تختلف تقنية الـ CAT EYES عن تقنية عين الثعلب FOX EYE التي تقوم على شد ورفع الحاجب بالخيوط لمن يعانون من هذه مشكلة ترهله ما يضفي المزيد من الجمال مع التقنية الأولى.

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