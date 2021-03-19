تسريحات شعر عصرية ليوم الام من إنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 03:42 مساءً - يعتبر يوم الأم أفضل مناسبة لتجربة تسريحات شعر عصرية وأنيقة، توفر للأم في هذه المناسبة إطلالة راقية. ولأن هذا اليوم عزيز جداً، تخلصي من كافة الأفكار التقليدية حول السن، وحاول تجربة تسريحات شعر متجددة تبث فيك روح الشباب والطاقة والحيوية. وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة تسريحات شعر أنيقة للأم من إنستغرام، لتختاري من بينها ما يعجبك.



تسريحة ذيل الحصان المستقيم مع الغرة القصيرة

تسريحة ذيل الحصان المستقيم مع الغرة القصيرة (الصورة من إنستغرام)



هذه التسريحة مناسبة جداً للأمهات في سن الأربعينات وما فوق، خصوصاً صاحبات الشعر الطويل، فهي توفر لك طلة أنثوية جذابة جداً، وتجعلك تبدين أصغر من عمرك بسنوات عدة، خصوصاً إذا ما اعتمدتها مع الغرة القصيرة المستقيمة التي تغطي الجبين، لذلك ضعيها في قائمة خياراتك في يوم الأم.

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تسريحة الشينيون الفرنسية الكلاسيكية

تسريحة الشينيون الفرنسية الكلاسيكية (الصورة من إنستغرام)



إنها إحدى تسريحات الشعر الأنيقة والبسيطة في الوقت نفسه، وتعد خياراً رائعاً ليوم الأم، حيث بإمكانك الحصول عليها خلال دقائق مع دبابيس الشعر المرنة التي تساعدك في تثبيت الشينيون من الخلف، وهي تلائم صاحبات الشعر الطويل والمتوسط الطول. ولإضفاء لمسة حيوية على تسريحة شعرك، اتركي بعض الخصلات منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الويفي المنسدلة

تسريحة الويفي المنسدلة (الصورة من إنستغرام)



تعد تسريحة الويفي المنسدلة واحدة من أكثر تسريحات الشعر شعبية بين النساء فوق سن الأربعين، كونها تمنح المرأة إطلالة شبابية مناسبة لكافة الأوقات، وهي مناسبة جداً للنساء اللواتي يعتمدن قصة البوب متساوية الطول التي تصل الى حدود الكتفين.

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تسريحة الأمواج الشاطئية

تسريحة الأمواج الشاطئية (الصورة من إنستغرام)



لا يهم إن كان شعرك طويلاً أم قصيراً، حيث بإمكانك اعتماد تسريحة الأمواج الشاطئية، التسريحة الفرنسية الجذابة والأنيقة، في يوم الأم من خلال وضع خصلات شعر مستعار تجعل شعرك أطول وأكثر سمكاً خلال دقائق، فهذه التسريحة ستضمن لك إطلالة في غاية الجمال والأنوثة.

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تسريحة ذيل الحصان المنخفض المضفرة

تسريحة ذيل الحصان المنخفض المضفر (الصورة من إنستغرام)



تعد تسريحة تسريحة ذيل الحصان المنخفض المضفرة، من أجمل تسريحات الشعر، فهي تمنح المرأة مظهراً طفولياً رائعاً. اعتمديها في يوم الأم، لتكوني محط الأنظار في هذه المناسبة المميزة، وتفاجئي المحيطين بك بطلة شبابية لا مثيل لها.

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