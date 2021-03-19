اطلالات راقية باللون الأبيض من مايا دياب





كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 03:42 مساءً - خلال تواجدها في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، استعادت النجمة مايا دياب حبها للخيول وللصحراء فنشرت على خاصية انستغرام عدة إطلالات مستوحاة من الكثبان الرملية ومن الوان الطبيعة الصحراوية الساحرة ولكن أبرز ما لفتنا هي طريقة مايا في التلاعب باللون الأبيض وذكاؤها في دمجه مع سائر الألوان بطريقة مبهرة رغم بساطة القطع التي اختارتها ولفتتنا الأكسسوارات الجميلة التي توجت ستايل مايا كالقبعات والاساور والأحذية والنظارات.



إليك 9 إطلالات ساحرة وعملية لمايا دياب بالأبيض





اللوك الأول

ظهرت مايا في إطلالة جذابة تجمع الصيف والشتاء فلقد ارتدت جمبسوت رقيق أبيض مع معطف من الصوف بلون الخردل وانتعلت صندلاً مفتوحاً من الفرو. وقد توجت الإطلالة بقبعة ونظارات وحقيبة فاخرة من هرميس.



مايا دياب في جمبسوت رقيق ابيض -الصورة من حساب مايا دياب على انستغرام



اللوك الثاني

ظهرت مايا دياب ببلوزة رقيقة بيضاء مع زي رياضي مطبع بجلد النمر البني فدمجت اللون الأبيض الموحد مع التطبيعات بأناقة تامة.

مايا دياب في توب بيضاء وسترة من جلد النمر- الصورة من حساب مايا دياب على انستغرام

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اللوك الثالث

وقد أطلت مايا بكنزة على شكل فستان مطبع بالالوان ارتدتها من ماركة vetement





مايا دياب في لوك عصري من فستان كنزة -الصورة من حساب مايا دياب على انستغرام



اللوك الرابع

أطلت مايا دياب بكنزة محبوكة باليد من وحي التراث الشرقي مع سروال قطني مريح أبيض توجتها بحذاء ستيليتو من كريستيان لوبوتان وهي إطلالة عصرية تجمع عراقة الماضي بالحاضر.

مايا ترتدي السروال الأبيض مع كنزة مشغولة باليد-الصورة من حساب مايا دياب على انستغرام



اللوك الخامس

ارتدت مايا البومبير جاكيت اي السترة المنفوخة البيضاء مع النظارات القناع التي ناسبت شكل وجهها وبشرتها البرونزية.



مايا ترتدي سترة منفوخة بيضاء- الصورة من حساب مايا دياب على انستغرام

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اللوك السادس

ارتدت مايا الطقم الأبيض الكلاسيكي المصنوع من التويد بقصة ضيقة أبرزت جمال قوامها.

مايا في طقم من التويد - الصورة من حساب مايا دياب على انستغرام



اللوك السابع

ارتدت مايا البودي الأبيض وأرخت شعرها المجعد منسدلاً بطريقة غجرية على كتفيها.



مايا في بودي أبيض ساحر -الصورة من حساب مايا دياب على انستغرام

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اللوك الثامن

سجلت مايا إطلالة ساحرة في الصحراء بتنورة فضفاضة بوهيمية الطابع وبلوزة وقد دمجت في لوكها الابيض والبيج الرملي وتوجت اللوك بتوربان عقدته على رأسها.

مايا تعتمر التوربان بأناقة -الصورة من حساب مايا دياب على انستغرام



اللوك التاسع

ارتدت مايا دياب السترة الرياضية البيضاء من غوتشي والممهورة بشعار الدار الأيقوني



مايا ترتدي سترة من غوتشي -الصورة من حساب مايا دياب على انستغرام

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