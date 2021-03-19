تصاميم خواتم كوكتيل تبهر الأنظار من أهم الدور العالمية ليوم الام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 03:42 مساءً - تتميز خواتم الكوكتيل عن غيرها من قطع المجوهرات بأنها يُمكن اعتمادها بمفردها للحصول على إطلالة فخمة وجذابة، فخاتم الكوكتيل يُمكنه أن يمنحكِ هذه الإطلالة دون الحاجة إلى اعتماد قلادة أو سوار أو أقراط معه.

خاتم كوكتيل من بولغاري Bvlgari



ويتم تصميم موديلات خواتم الكوكتيل بحجم بارز وكبير، كما تكون مُرصعة بالألماس أو الأحجار الكريمة الملونة، أو كليهما، حتى تلفت الأنظار بمفرها دون الحاجة إلى وضع قطع مجوهرات أخرى بجانبها.

وإذا كنت تبحثين عن تصاميم خواتم كوكتيل تبهر الأنظار من أهم الدور العالمية، لتكون هديتك في يوم الأم، تقدم لكِ «الخليج 365. نت» في هذا الألبوم، أجمل التصاميم التي يُمكنكِ الاستعانة بها في اختيار هدية فخمة ومميزة من توقيع أهم الدور العالمية للمجوهرات.

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تصاميم خواتم كوكتيل تبهر الأنظار من أهم الدور العالمية ليوم الأم

خاتم كوكتيل من شوميه Chaumet

خاتم كوكتيل من شوميه Chaumet

لإطلالة جذابة وفخمة، قدمت ماركة شوميه Chaumet هذا التصميم الأنيق، لخاتم كوكتيل Lady Wei المُصمم من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مُرصع بالتورمالين، مع قطع الألماس الصغيرة، إضافة إلى تصميم حجر كبير الحجم يتوسط الخاتم، من حجر الروبليت، وهو حجر كريم أحمر اللون، ينتمي إلى عائلة التورمالين.

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خاتم كوكتيل من بولغاري Bvlgari

خاتم كوكتيل من بولغاري Bvlgari





إذا كنتِ تبحثين عن هدية أنيقة تناسب يوم الأم، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب والفخم من ماركة بولغاري Bvlgari، لخاتم DIVAS ’DREAM الذي صُمم من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، المُرصع بالألماس، والأحجار الكريمة الملونة، مثل الجمشت، والزبرجد، والتورمالين الوردي.

وجاء تصميم هذا الخاتم الأنيق، على شكل أوراق الزهور المُصممة من الأحجار الكريمة، والتي تجتمع معاً حول قطعة من الألماس الأبيض، بشكل جذاب وفخم.

خاتم كوكتيل من ديور Dior

خاتم كوكتيل من ديور Dior

قدمت ماركة ديورDior مجموعة مميزة من تصاميم خواتم كوكتيل تبهر الأنظار، أعجبنا من بينها هذا التصميم الجذاب، الذي يُمكن الاستعانة به كهدية رائعة ليوم الأم.

وصُمم هذا الخاتم الذي ينتمي لمجموعة Rose Dior Pré Catelan، من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا، المُرصع بقطع من الألماس الصغيرة بوزن 0.23 قيراطاً، أما مركز الخاتم فجاء تصميمه على شكل وردة Monsieur Dior الشهيرة، والتي تم تصميمها في هذا الخاتم الأنيق من حجر الكوارتز الوردي، الذي تم قطعه بدقة باليد.

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