أجمل موديلات الساعات الراقية السوداء المرصَّعة بالألماس هدية يوم الام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 03:42 مساءً -

تضيف الساعات السوداء جاذبية كبيرة على يد كل فتاة، كما تعطي شعوراً رائعاً بالبساطة والأناقة إلى جانب الشخصية القوية والمتميزة، لذلك برزت منها موديلات عديدة ومنوّعة تليق بشخصية كل أنثى، ومن أجمل الموديلات المرصعة بالألماس وأكثرها فخامة اخترنا لكُنَّ عدة تصاميم مرصعة بالألماس، فاعتمدنها لأناقتكن.

ساعة سوداء من بولغاري Bvlgari



وتعتبر الساعات الراقية ذات السوار الأسود من أكثر التصميم كلاسيكية وأناقة ليوم الأم ، فاختاري منها ما يلائمك.

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أجمل موديلات الساعات الراقية السوداء المرصَّعة بالألماس هدية يوم الأم

ساعة لايملايت غالا من بياجيه Piaget

ساعة لايملايت غالا من بياجيه Piaget





من علامة بياجيه Piaget، اخترنا لكُنَّ ساعة لايملايت غالا المصممة من الذهب الأبيض والمرصعة بالألماسات المقطوعة بطريقة "برليانت" كثيرة الأسطح، مع ميناء مرصوف بتقنية الترصيع الثلجي بقطع الألماس بحركة ميكانيكية.

ساعة سويت تشارمز من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

ساعة سويت تشارمز من فان كليف أند آربلز Van Cleef & Arpels

ساعة تشارمز من دار فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels تتميز بشكلها المستدير والمزين بحلية زخرفية تدور لترافق حركات المعصم، وتجسد المجموعة بقفص من الذهب الأبيض مع ألماسات مستديرة بقطع مرصعة ترصيعاً ثلجياً ومكملة بسوار أسود لفخامة مميزة.

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‏ساعة Joséphine Aigrette من شوميه Chaumet

‏ساعة Joséphine Aigrette من شوميه Chaumet

تصنع ساعة Joséphine Aigrette من شوميه Chaumet بأسلوب أنثوي من الذهب الأبيض، والمرصوف بأحجار الألماس اللامعة لتعيد تفسير قطع الكمثرى المحبوبة للإمبراطورة جوزفين، وتجسد هذه الساعة رمز مجموعة Joséphine بدءاً من الإيجريت على شكل حرف V إلى العلبة على شكل كمثرى، وتتميز بسوار الساتان الأسود الملفوف حول المعصم، وتتناسب هذه الساعة مع الإطلالات اليوميّة أو المناسبات.

ساعة ألتيبلانو من بياجيه Piaget

ساعة ألتيبلانو من بياجيه Piaget





صُمِّمَتْ ساعة ألتيبلانو من بياجيه للمناسبات اليومية والبسيطة، حيث صُنعت من الذهب الأبيض المرصع بالألماس بطريقة البرليانت كثيرة الأسطح مع ميناء مطلية باستخدام تقنية "كلوازونيه" مع نقش بأسلوب ميكانيكي فائق الرِّقَّة.

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