الامارات | 4 أغذية مثالية للصحة.. أهميتها تزداد مع التقدم في العمر

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أغذية مثالية للصحة.. أهميتها تزداد مع التقدم في العمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه من المهم تناول الأطعمة المناسبة لتزويد الجسم بالعناصر الغذائية المناسبة كل يوم.

وأكدت أن هذه الأهمية تزداد مع التقدم في العمر لتعزيز الحالة الصحية والذهنية، وهناك بعض الأطعمة الخاصة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، التي تفوق غيرها في أي طعام آخر.

التفاح

يعد التفاح تدريباً مثالياً على المضغ، ويعمل البكتين في التفاح أيضاً على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويساعد في علاج الإمساك والهضم، ويحتوي التفاح على أكثر من 30 نوعاً من الفيتامينات والمعادن والعناصر المهمة.

الزبادي

يحتوي الزبادي الطبيعي على بكتيريا حمض اللاكتيك التي تمنع التهاب اللثة وتوفر دعماً مثالياً لما يعرف بالنبيت الجرثومي المعوي، وهو الأمر الذي يجب مراعاة بشكل خاص مع كبار السن، لأن معظم جهاز المناعة يكمن في الأمعاء، ويصبح أضعف بمرور العمر.

بذور الكتان

تساعد بذور الكتان، بإضافتها على السلطة أو الموسلي، في خفض مستوى الكوليسترول، والحفاظ على بطانة المعدة سليمة حتى مع تقدم العمر، وبالإضافة إلى ذلك تمتاز بذور الكتان بتأثير مضاد للسرطان، وهي مصدر مثالي لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستوى الدهون في الدم.

البروكلي

يساعد اللوتين أو فيتامين B2 الموجود بالبروكلي العين على حماية نفسها من أشعة الشمس الشديدة، ويمكن أن يمنع ذلك من تلف شبكية العين. ويحتوي البروكلي أيضاً على مضادات الأكسدة المهمة كمضادات للالتهابات.

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