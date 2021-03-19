بفستان قصير.. دينا الشربينى تتألق في عيد ميلادها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها 36 في إحدى الكافيهات برفقة العديد من نجوم الفن واﻷصدقاء.

وشاركت جمهورها بصور نشرتها على حسابها الخاص "فيسبوك" وهى محتضة الفنانة ياسمين الرئيس.

وتألقت مرتدية فستانا قصيرا باللون اﻷصفر، وتتميز قصته بكتف واحد (one shoulder)، من قماش الدانتيل المنقوش.

وأكملت اﻹطلالة بإكسسورات مكونة من سلسة ماسية رقيقة وساعة يد، واعتمدت مكياجاً هادئاً بألوان النيود، واختارت تصفيفة شعرها منسدلاً على كتفيها.

أما الفنانة ياسمين الرئيس اختارت بلوزة باللون اﻷسود بنقشة الدانيل مزودة بإكمام شفافة، وأسفلها توب كات قصير، بقماش شفاف من عند الصدر، وهوت شورت بنفس النقشة.

ومن الناحية الجمالية إكسسورات مكونة من حلق كبير، وإسوارة واعتمدت مكياجاً قوياً وركزت على رسمة العيون، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع.