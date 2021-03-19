هل يخفف لقاح كورونا من أعراض الفيروس طويلة المدى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أكدت أبحاث أن لقاحات فيروس كورونا يمكنها تخفيف أعراض الإصابة بالفيروس طويلة المدى، وأن مرضى كورونا ذوي الأعراض طويلة المدى تحسنت حالاتهم بعد تلقي اللقاح، وفقًا لما ذكره موقع timesofindia.

ما هو مرض كوفيد طويل؟

مصطلح COVID الطويل هو مصطلح يستخدم لتحديد الأعراض التي يواجهها الأشخاص بعد فترة طويلة من تعافيهم من الإصابة بكورونا، إما أنهم يعانون من بعض الأضرار الدائمة في الرئتين أو القلب أو الكلى أو الدماغ أو يستمرون في الشعور بأعراض طويلة الأمد على الرغم من عدم وجود تلف يمكن اكتشافه لهذه الأعضاء.

الأعراض الشائعة لفيروس كورونا الطويل

COVID الطويل هو حالة المعاناة من مضاعفات كورونا لفترة طويلة من الزمن، خلال هذه الفترة، يمكن للمرء أن ينتقل من تجربة أعراض مشابهة وأكثر شيوعًا لـ لفيروس كورونا إلى عدم مواجهة أي مشاكل على الإطلاق، وفي هذا الإطار إليك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تواجهها حتى بعد التعافي من المرض.

- صعوبة التنفس

- ألم المفاصل

- ألم صدر

- فقدان حاسة التذوق أو الشم أو كلاهما

- إعياء

هل يمكن للقاحات كورونا علاج أعراض COVID الطويلة؟

لقد أخذ الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم لقاح اللقاح، وحتى الآن لايعرف ما إذا كان اللقاح فعالًا ضد عدوى فيروس كورونا أم لا، لكن بحثًا جديدًا أشار إلى أن جرعات لقاح كورونا قد تخفف بالفعل الأعراض في الفترات الطويلة.

وفقًا لدراسة أجراها فريق من العلماء من North Bristol NHS Trust وجامعة بريستول ، فإن لقاح كورونا قد يخفف الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من الآثار طويلة المدى للفيروس، فكان هناك "تحسن عام طفيف" لوحظ في الشاحنات الطويلة بعد تلقي لقاح اللقاح.

حسب الدراسة

نظرت الدراسة في 44 حالة تم تطعيمها و 22 من مرضى كورونا لفترات طويلة لم يتم تطعيمهم، قبل التطعيم، أظهر معظم المرضى أعراضًا خطيرة واشتكوا من التعب وضيق التنفس والأرق.

في يناير وفبراير تلقى عدد قليل من المشاركين حقنة اللقاح، وبعد ذلك تطابقت أعراضهم مع أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بعد، وبعد شهر، أعيد تقييم المجموعتين وسُئلوا عما إذا كانت أعراضهم قد تحسنت أو ساءت أو بقيت كما هي.

وجد الباحثون انخفاضًا بنسبة 5.6 في المائة في تفاقم الأعراض وزيادة بنسبة 23.2 في المائة في حل الأعراض بين المشاركين الملقحين في مقابل 14.2 في المائة و 15.4 في المائة لغير الملقحين على التوالي.