4 مواقف دعمت فيها لقاء الخميسي محمد عبدالمنصف منها الرد على مشجع زملكاوي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، بعدم ضم محمد عبدالمنصف حارس مرمى وادي دجلة لقائمة المنتخب، لم يمر مرور الكرام ليس فقط على اللاعب، ولكن على زوجته الفنانة لقاء الخميسي، التي قررت الخروج عن صمتها وانتقاد عدم الاختيار، ودعم زوجها على طريقتها، كما اعتادت للجوء لمواقع التواصل الاجتماعي، لدعم زوجها.

منشور ينتقد استبعاد زوجها

وثارت الفنانة على عدم ضم زوجها محمد عبدالمنصف لمنتخب مصر، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون، وذلك استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر.

وقالت «لقاء» في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا عمري ما تدخلت في موضوع الكورة.. بتابع من بعید وبشجع أوسة لأني مؤمنة بيه من أول لحظة، جول موهوب وتحالفت ظروف كتير عليه وكان بيلعب في ضغط نفسي كبير لا يتحمله أي إنسان ومع ذلك قاوم وكمل وبقى من أفضل وأقوى أجوال مصر».

وأضافت الفنانة: «اللي أعرفه إن الأجوال ملهمش علاقة بالعمر طالما في فورمة كويسة ومتألق، أوسة كان في المنتخب وكان دائما راجل وكابتن الجوهري رحمه الله كان بيحب أوسة وبیدعمه، لأول مرة هقول رأيي في اختيارات المنتخب وملهاش علاقة باللاعبين المختارين».

وتابعت «لقاء»: «عدم اختیار أوسة في المنتخب يدل وبشكل واضح على أن التقييم والاختيار غير عادل وليس له أي علاقة باللاعب واجتهاده وأدائه وإنما فيه معايير تانية غير مفهومه للاختيارات.. إمتی بقی هیبقى المعيار في أي اختيار معيار عملي وليس عاطفي أو بالحب؟».

الرد على مشجع زملكاوي.. الخرم في دماغ حضرتك

مشادة كلامية خلال الفترة الأخيرة، جمعت بين الفنانة، وأحد مشجعي نادي الزمالك عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل «تويتر» بعدما انتقد المشجع زوجها محمد عبدالمنصف، ووصفه بـ«الخرم» خلال لقاءاته أمام النادي الأهلي، مع الحفاظ على شباكه نظيفة أمام الزمالك.

وكتب مشجع الزمالك: «والله بيقلب خرم في ماتشات الأهلي عبدالمنصف ده»، لترد عليه لقاء الخميسي: «الخرم ده في مخ حضرتك».

عبدالمنصف أسد

بهذا التعليق، ردت لقاء على جماهير النادي الأهلي، عقب تعادل وادي دجلة مع الأهلي، بعد تألقه أمام النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وشاركت «الخميسي» بصورة لزوجها، عقب حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «عاش أوسه متألق كعادتك»، وأرفقت الفنانة صورة تعبيريه لوجه الأسد.

جوزي راجل

في واقعة سابقة، هاجمت جماهير نادي الزمالك، عبد المنصف، في منشور للفنانة تشيد به، حيث نشرت «لقاء» صورة لزوجها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «عاش يا أوسا».

لتزداد التعليقات الهجومية: «جاي تعمل حارس قدامنا»، «عامل أسد وأنت كنت سبب فضايح الزمالك».

وعلى الفور ردت لقاء الخميسي: «انتوا اللي فاضحين نفسكم هو مش فاضحكم ياما شال عنكم بلاوي، وكان شايل الفريق لما لاعبيتكم كانت بتبيع الماتشات».

ثم عادت الفنانة لتحذير متابعيها من التجاوز في حقها، قائلة: «إحنا هنا على صفحتي الخاصة واللي بيحبني بس هو اللي مقبول وعلى راسي، احنا بنحتفل هنا بنجم اسمه محمد عبد المنصف، راجل ونجم وجول متألق من أول ما لعب ونزل ملاعب ولعب في نادي الزمالك العريق وكان وما زال بيحبه وشال ماتشات وأخطاء وتخاذل لاعيبة في نادي الزمالك، وأتحمل تطاول جمهور وغيرة زملاء».

وتابعت: «رجل مهذب ومحترم ورياضي من نوع خاص عرف إن الرياضة أخلاق ومثابرة وتحمل ومسؤولية، شال بلاوي وفضل يحب الزمالك مع كل اللي شافه، وكمل المشوار وعلشان هو متألق ومؤمن بموهبته الحمد والشكر الله بيلعب ونجم، للي مش عاجبه ومش بيحترم احتفالنا بيه يخرج من صفحتي فورا ومش مقبول عندي واللي هيفكر يكتب كومنت فيه تعدي هايتاخد البوست ويتعمل محضر إساءة لشخصية عامة».