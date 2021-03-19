الامارات | دبابة أطلقت قذيفة بالخطأ على مزرعة للدجاج في إيطاليا

شكرا لقرائتكم خبر عن دبابة أطلقت قذيفة بالخطأ على مزرعة للدجاج في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دبابة تابعة للجيش الإيطالي قذيفة على مزرعة دواجن في شمال شرق البلاد خلال مناورة تدريبية، ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الدجاج وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، على ما أفادت وكالة "أنسا" للأنباء.

ووقع الحدث عندما كانت دبابة "تشينتاورو" المضادة للدبابات التابعة للواء "بوتسوولو دل فريولي" تشارك في مناورة ليلاً في ميدان عسكري بالقرب من فيفارو، على بعد نحو ساعة بالسيارة شمال البندقية.

وقتل عدد كبير من الدجاجات جرّاء سقوط القذيفة، فيما انهار جزء من المبنى الذي كان يؤويها.وفتح المدعي العام في مقاطعة بوردينوني تحقيقا وأوقف من الخدمة المدرعات الأربع التي كانت تشارك في هذه التدريبات.

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