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الامارات | سورية: 100% نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا بدمشق

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دمشق - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغت نسبة إشغال أسرة العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا في مستشفيات دمشق 100%، كما أعلن الخميس مسؤول في وزارة الصحة السورية.

وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الجائحة التي تصدر فيها السلطات السورية إعلاناً من هذا النوع، على الرغم من أنها أعلنت مؤخراً تسجيل تسارع في وتيرة تفشي الوباء، ودعت إلى التقيّد بالتدابير الوقائية.

وصرّح مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا، أمس، لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بأن «نسبة إشغال أسرة العناية المشددة بمرضى كورونا في المشافي العامة المخصصة للحالات المثبتة والمشتبهة بالإصابة بكورونا بدمشق بلغت 100%».

وأوضح أنه «تم (الأربعاء) نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى»، مشدداً على أن السبب في ذلك هو أن «انتشار كورونا محلياً يشهد ارتفاعاً كبيراً».

وفي الثامن من مارس الجاري أعلن الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته إصابتهما بـ«كوفيد-19»، وأعلنت الرئاسة السورية الأربعاء الماضي أنهما «في مرحلة التعافي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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