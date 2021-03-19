تحذير من الإفراط في تناول الدجاج واللحوم المحمرة: قد تعرضك للسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الدجاج واللحوم المحمرة من الوجبات الأساسية التي لا تخلو مائدة منها، فعلى الرغم من تنوع الطرق لطهي تلك الأصناف، إلا أن الكثير من ربات المنازل يفضلن تحميرها في الزيت والسمن لمذاقها المميز، أو ربما لسرعة تحضيرها.

وعلى الرغم من مذاق تلك الأكلات الرئيسية، إلا إنها تحمل الكثير من المخاطر الصحية، بسبب طرق تحضيرها بشكل غير صحي.

احذر تناول الفراخ واللحمة المحمرة: بيجيبوا سرطان

من جانبها، حذرت الدكتورة ضحى عبده أستاذ كيمياء حيوية التغذية، رئيس قسم التغذية في المركز القومي للبحوث، من الإفراط في تناول الدجاج واللحوم المحمرة والمقلية في السمن والزيوت.

وقالت أستاذ كيمياء حيوية التغذية، إن التحمير والقلي يسببان مشكلات كبيرة للصحة، بسبب ما يتعرض له الزيت من حرق وحرارة عالية، الأمر الذي يجعله ناقل للمواد السامة الناتجة من حرقه.

وأضافت: «الزيت ولا السمنة، بيحصلهم تبريد وتسخين كذا مرة فبيبقوا فاسدين، وبيزود المواد المأكسدة غير إنه بيزود الشقوق الحرة في الجسم».

وعن الأمراض المُسببة لتناول تلك الأكلات بشكل مستمر، قالت رئيس قسم التغذية في المركز القومى للبحوث، لـ«هن»: «بتسبب مشاكل كتير جدًا نتيجة زيادة الشقوق الحرة في الجسم، فبيحصل تراكم دهون، وتصلب شرايين، ومشاكل في القلب والضغط والسكر».

وتابعت: «في أمراض تانية كتيرة ممكن تصيب الإنسان أولها وأهمها السرطان».

الطريقة الأمثل لتناول تلك الأكلات

وعن الطريقة الأفضل لتناول اللحوم بأنواعها، البيضاء أو الحمراء، نصحت الدكتورة ضحى عبده، بطهيها على البخار، أو تناولها مسلوقة، أو الشواء في الفرن أو على الشواية، محذرة من الشواء على الفحم.