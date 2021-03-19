«لا شكل ولا جمال».. نرمين الفقي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة نرمين الفقي عن مواصفات شريك حياتها، الذي ترغب في الارتباط به، وذلك خلال لقائها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.

وذكرت الفنانة نرمين الفقي أنه من بعد وفاة والدتها بدأ يراودها شعور الحاجة لوجود سند في حياتها، فهي ليست لديها أشقاء، وأن بنات خالتها هن شقيقاتها، لكن ذلك لم يمنعها من التفكير في الحاجة إلى سند.

وعن مواصفات الرجل الذي تغرب الارتباط به، أوضحت «نرمين» أن يكون سندًا لها ويحمل متاعب الحياة ويهتم بها، ويكون ونسا حقيقيا في حياتها: «راجل حقيقي مش اللي ياخدني نرمين، لا شكل ولا جمال دايم اللي بيفضل العقل والروح».

أما عن البحث حول شخص ثري، أوضحت الفنانة نرمين الفقي، أنها لديها حد أدنى في هذا الوضع، فهي تنتمي لأسرة ذات مستوى ثقافي محدد وعاشت في حي راق، ولن تتخلى عن كل ذلك، كما أنها لا تبحث عن ملياردير ولن ترتبط به إذا كانت لا تحبه.

48 سنة عمر نرمين الفقي الحقيقي

كما كشفت «نرمين» أن عمرها الحقيقي هو 48 عامًا، قائلة: «أنا عندي 48 سنة وفاضلي سنتين وأبقى 50 سنة، وربنا يديني الصحة وأكلمهم، وأنا مش بيفرق معايا الكلام ده، والأهم إن ربنا يكرمني ويكون شكلي لطيف قدام الناس، وأنا مش بعمل عمليات تجمل لأن أنا ممثلة مش طالعة موديل وهحتاج تعابير وشى ولازم أكون مقنعة».

ووصفت الفنانة نرمين الفقي نفسه، قائلة: «أنا بيتوتية وبحب البيت جدا، والناس فكرين عندي اكتئاب، وبعشق الجيم ومدمنة رياضة، لكن بسب فترة كورونا تخنت لأنى كنت 66 كيلو ودلوقتى بقيت 72 كيلو وده مينفعش على طول 168 سم».

وتابعت «نرمين»: «أنا صريحة ولكن زمان كنت (مدب)، وحاليا أكثر هدوءا ولازم أفهم الأول واستوعب عشان متحطش في مشاكل كتير، يمكن اللى خلانى كدة إنى كل مراحل حياتى مكنتش سهلة من الطفولة وحتى لما كبرت، المواقف قوتنى وخليتنى أفهم أكتر».