خبيرة تغذية تنصح بإضافة الأفوكادو والبطاطا الحلوة إلى النظام الغذائي

القاهرة - سمر حسين - صحة

كشفت خبيرة التغذية الأمريكية، الدكتورة آمي شابيرو، دور البوتاسيوم في الجسم وفائدته الصحية، وقالت إن هناك مواد غذائية غنية بهذا العنصر، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

والبوتاسيوم، أحد العناصر المهمة الضرورية للإنسان، حيث يساعد على تخفيض ضغط الدم وخطر الجلطة الدماغية وتكون الحصى في الكلى وهشاشة العظام.

ونصحت شابيرو، بإضافة المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم إلى النظام الغذائي، ومنها الأفوكادو، حيث تحتوي نصف ثمرة الأفوكادو على 10% من حاجة الجسم اليومية للبوتاسيوم. بالإضافة إلى أن الأفوكادو يحتوي على ألياف غذائية ودهون مفيدة للقلب.

شابيرو تنصح بالبطاطا الحلوة الغنية بفيتامين أيه

كما نصحت شابيرو بالبطاطا الحلوة، حيث أنه بالإضافة إلى احتواء البطاطا الحلوة على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهي غنية بفيتامين أيه، الذي يحسن حدة البصر وحالة الجلد.

ومن المواد الغذائية الغنية بالبوتاسيوم، السبانخ، حيث بالإضافة إلى احتواء السبانخ على البوتاسيوم، فأنها تحتوي على اللوتين والزياكسانثين والألياف الغذائية وحمض الفوليك، الضرورية للعين.

كما يمكن أن يعوض البطيخ الأحمر النقص الحاصل في مستوى البوتاسيوم في الخريف، كما يحتوي على نسبة جيدة من فيتامينات أيه وسي والألياف الغذائية. والبطيخ الحمر غني بمضادات الأكسدة، التي تخفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ونصح خبيرة التغذية الأمريكية، الدكتورة آمي شابيرو، بإضافة البقوليات والمشمش المجفف والرمان إلى النظام الغذائي.

وفي سياق آخر، وجدت دراسة أن تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحا يمكن أن يقلل من مقاومة الأنسولين لديك، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري النوع 2، فإن الأنسولين الذي يسمح للجلوكوز بالدخول وتزويد الخلايا بالوقود، لا يعمل بشكل صحيح، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

وحلل خبراء من الولايات المتحدة البيانات الصحية والغذائية لأكثر من 10500 بالغ، لمعرفة كيف يؤثر توقيت ومدة الاستهلاك اليومي على عوامل خطر الإصابة بمرض السكري.

وقالت معدة البحث وأخصائية الغدد الصماء في جامعة نورث وسترن في شيكاجو، بولاية إلينوي، مريام علي، إنه وجد أن الأشخاص الذين بدأوا تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يعانون من انخفاض مستويات السكر في الدم ومقاومة أقل للأنسولين.