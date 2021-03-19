قدمت الشيف غادة التلي، طريقة عمل كوكيز ريد فيلفت، وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا»، المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة.

مقادير عمل كوكيز ريد فيلفت

1 كوب زبدة

2 وربع كوب دقيق

نصف كوب سكر بني

نصف كوب سكر أبيض

2 بيضة

فانيلا

1 ملعقة صغيرة كربونات صوديوم

2 ملعقة كبيرة كاكاو

1 ونصف كوب شوكليت شيبس أبيض

لون طعام أحمر

طريقة عمل كوكيز ريد فيلفت

فى العجان، تخفق الزبدة ثم يضاف السكر الأبيض والبني ويخفقوا جيدا

يضاف البيض تدريجيا مع استمرار الخفق، وتضاف فانيليا ولون طعام أحمر، ويخفق

تضاف المقادير الجافة وتخلط جيدًا.

تخلط بشوكولاتة شيبس بيضاء وتشكل إلى كوكيز

ترص في صينية مبطنة بورق زبدة وتدخل الفرن حتى تمام النضج

وتقدم بالهنا