قدمت الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج «بالصحة والراحة»، على «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل كيش الدجاج.

المكونات

2 عجينة باف باستيري حجم كبير مفرودة.

2 صدور دجاج مكعبات.

1 ثمرة فلفل رومي مكعبات.

بصلة مفرومة.

بقدونس مفروم ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

توابل دجاج.

أصابع كابوريا.

قطع 2 بيضة.

250 جرام جبن شيدر مبشور.

1 و نصف كوب زبادي.

1 ملعقة صغيرة زعتر جاف.

طريقة تحضير كيش الدجاج

للحشو

يضاف الزعتر الجاف لخليط الدجاج و يقلب جيدا ثم تضاف توابل الدجاج و مكعبات الفلفل الأخضر و الملح و الفلفل الأسود و يقلب جيدا مرة أخرى ثم يضاف البقدونس المفروم.

ترفع الطاسة من على النار عند تمام النضج ثم تضاف قطع أصابع الكابوريا.

للصوص

في وعاء يخلط الزبادي مع الزعتر والبيض والبقدونس المفروم.

في طاسة تفرد عجينة الباف باستيري ويخرم باستخدام الشوكة ثم تضاف الجبنة الشيدر المبشورة وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة.

تخرج من الفرن ثم تحشى بخليط الدجاج والكابوريا ويضاف طبقة خليط الزبادي ثم تضاف جبنة الشيدر المبشورة على الوجه.

توضع في الفرن وتترك حتى تمام الطهي.

تقدم ساخنة.