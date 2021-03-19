«نون النسوة» تسيطر على «نور الرياض» في السعودية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجحت العناصر النسائية من عدة دول في لفت الأنظار خلال مشاركتهن في احتفالية «نور الرياض» التي تتضمن عرض أعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بمدينة الرياض، بمشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة حول العالم، 23 منهم من الفنانين السعوديين، بالشراكة مع كل من وزارة الثقافة، الهيئة العامة للترفيه، مركز الملك عبدالله المالي «كافد»، هيئة تطوير بوابة الدرعية، مكتبة الملك فهد الوطنية، أمانة الرياض، واجهة الرياض، برج المملكة، المدينة الرقمية.

تفاصيل احتفالية «نور الرياض»

وتمثل هذه الاحتفالية التي تستمر على مدى 17 يوماً حتى 3 أبريل 2021 ، أولى مبادرات برنامج «الرياض آرت» أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مارس 2019 م بمبادرة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

ومن بين الفنانات المشاركات: دانة عورتاني، ولارا بلدي، ومنال الضويان، ونانسي هولت.

وتشتمل الاحتفالية 60 عملاً فنياً تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروضاً تفاعلية، وقطعاً حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف، يتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

تتضمن الفعالية معرض «نور على نور» الذي يعد أكبر معرض فني جماعي يرصد الحركة الفنية في فنون الإضاءة منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم.

وتم استقبال الزوار في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي ابتداءً من 18 مارس حتى 12 يونيو 2021 م، وينقسم إلى أربعة أجنحة، هي: جناح إدراك الضوء، وجناح تجربة الضوء، وجناح انعكاس الضوء، وجناح بيئة الضوء، حيث يتنقل الزائر داخل المعرض وسط أشعة من الضوء تفصل بين أعمال مجموعة من الفنانين من مناطق متعددة حول العالم خلال مراحل زمنية مختلفة.

الأنشطة المصاحبة لمعرض «نور على نور»

ويصاحب المعرض 270 نشاطاً تتوزع بين ورش العمل وجلسات النقاش والجولات والعروض وبرامج التطوع والفعاليات السينمائية والموسيقية والأنشطة الترويحية والتوعوية المناسبة لكافة أفراد الأسرة، تتاح عبر منصات افتراضية عبر شبكة الإنترنت، وفي مواقع الاحتفالية المنتشرة في أرجاء المدينة.

يشار إلى أن احتفالية «نور الرياض» تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 ، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية في المدينة، من خلال تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، وذلك عبر 12 مبادرة فنية تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء الرياض، ليشكل بذلك هذا البرنامج أحد أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.

وقد تمت جدولة أنشطة وبرامج احتفالية نور الرياض، وتوزيعها على جميع أنحاء مدينة الرياض من أجل زيادة مشاركة المجتمع وتفاعله مع أنشطتها، مع اشتراط تقيد الحضور بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، كما أتيح الحصول على برنامج الاحتفالية عبر موقعها الإلكتروني.