احذر من الإيدز.. المصابون به أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد التعرض للطفح الجلدي والتهاب الحلق والتقرحات الفموية المؤلمة، يلجأ الكثير إلى الأطباء لمعرفة السبب وراء هذه الأعراض، وقد يتفاجأ البعض بتشخيص الأطباء بمرض فيروس نقص المناعة أو مرض الإيدز كما يطلق عليه البعض، إذ يعد حالة مرضية معدية جنسيا، قد تصيب الجهاز المناعي بالضعف بشكل خاص، وأثبتت بعض الدراسات أن أكثر من 13 ألف شخص مصابون بالإيدز في مصر، وقد تتراوح أعمارهم ما بين الـ 25 والـ 35 بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بمرض الإيدز

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسات التي أجريت عن أعراض الإصابة بالإيدز الآتي: «فقدان الوزن، ظهور البقع البيضاء على اللسان، الإسهال المزمن، التعرق، الحمى المتكررة، التهاب الرئة، السعال، الصداع، آلام العضلات».

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف زكي، أخصائي الحميات والكبد والأمراض المعدية، أنه من أهم الأسباب التي قد تعرض للإصابة بمرض الإيدز هو الاتصال الجنسي وانتقال دم ملوث وتكرار استخدام إبر الحقن لأكثر من مرة.

وأضاف لـ «هن»، أن الإيدز يعد من الأمراض المزمنة المعدية، ولكن البالغين أكثر عرضة للإصابة به، بينما تقل نسبة الإصابة به لدى الأطفال، إذ أثبتت كثير من الدراسات أن تجاهل المرض وعدم الاهتمام به يؤثر بالسلب على صحة أعضاء الجسم، ما قد ينتج عنه في كثير من الحالات الإصابة بالسرطانات.

أسباب الإصابة بمرض الإيدز

وشدد أخصائي الأمراض المعدية، على تجنب ممارسة العلاقة الجنسية مع شريك حامل لفيروس الإيدز، والحد من استعمال الحقن لأكثر من مرة، بالإضافة إلى تجنب إرضاع الأم الحاملة للفيروس لأطفالها لتجنب نقل العدوى لهم.

بعض النصائح لتجنب الإصابة بمرض الإيدز

وفي السياق ذاته، أكد «زكي»، على عدم وجود لقاح محدد لتفادي الاصابة بعدوى مرض الإيدز، ولكن هناك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها لحماية نفسك والآخرين من العدوى قد تشمل الآتي:

_التأكد من تعقيم إبر الحقن وتجنب استخدامها لأكثر من مرة

_الامتناع عن تبادل الأدوات الشخصية كشفرات الحلاقة وفرش الأسنان

_ضرورة استعمال عازل ذكري جديد لدى إقامة علاقة جنسية

_إجراء بعض الفحوصات بصفة متتالية لكشف المرض بشكل دوري وثابت

_فحص إمكانيات الختان للذكور، فهناك أدلة على أن ختان الذكور يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس الإيدز

_اعتماد الحذر الشديد عند التعامل مع مشتقات دم من دول معينة

_عدم إرضاع الأم المصابة بالإيدز لأطفالها.