«مش غالي».. تعرف على سعر إطلالة هنادي مهنا الأخيرة.. «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة كاجوال، تتضمن تيشرتا أبيض اللون من توقيع دار الأزياء العالمية بالمان، تجملت به الفنانة هنادي مهنا، في أحدث ظهور لها، عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وسبق أن ارتدته الفنانة ياسمين صبري وعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي.

سعر تيشرت هنادي مهنا

ويتميز التيشيرت بأنه من القطن، ومدون عليه عبارة «بالمان» باللغة الإنجليزية، ومتاح منه عدة ألوان منها الأبيض والأسود والبني الفاتح، ويصل سعره إلى 390 دولارا أمريكيا، ما يتجاوز الـ6040 جنيها، وفقا ما ذكره الموقع الرسمي لدار الأزياء العالمية.

وكانت «جورجينا» أطلت بالتيشرت نفسه منذ أسابيع، خلال أحدث جلسة تصوير لها، حيث نسقت تلك القطعة الصيفية مع بنطلون ضيق وسترة شتوية طويلة، فضلا عن اختيارها تسريحة شعر انسيابية، ومكياج هادئ، خلال إمساكها بحقيبة سفر متوسطة الحجم.

وسبق أن أطلت ياسمين صبري بالتيشرت نفسه، خلال استضافتها في برنامج «رامز مجنون رسمي» على «أم بي سي مصر»، في رمضان الماضي 2020.

معلومات عن هنادي مهنا

هنادي مهنا ابنة الموسيقار هاني مهني، من زوجته الفرنسية، وتتجاوز الـ24 ربيعًا، وعاشت جزء من حياتها في فرنسا، فضلا عن دراستها هندسة الصوت وإدارة الأعمال في مدريد، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية منها «حكايتي، زلزال، بركة، الجزء الثاني من أفراح إبليس، خيانة عهد، والفتوة».

عملت «هنادي»، بمجال الإعلانات خلال طفولتها، وقدمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في 2014، كما قدمت أولى أغنياتها المنفردة «أول كلام»، التي أهدتها إلى زوجها في حفل الزفاف، فضلا عن مشاركتها في غناء «القرد بيتكلم» منذ سنوات.

قررت العمل في أكثر من مهنة قبل دخولها الوسط الفني، بينها مدرّسة في حضانة، فضلا عن بيعها بعض المنتجات على الشاطئ للمصيفين منها «مراوح اليد»، حسب حديث والدها عنها ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.