الإفتاء توضح حكم الحجامة ونقل الدم أثناء الصيام: يجوز بشرط

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

هل يجوز إجراء الحجامة أو نقل الدم أثناء الصيام؟ يثار الشكوك لدى الكثير من الصائمين عند التعرض للحجامة أو نقل الدم أثناء صومهم فيقفون حائرين بين استكمال الصيام أو أن الصيام فسد ويجب الافطار والقضاء؟

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر الصفحة الرسمية لدار الافتاء المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفقا للفتوى 3610 قائلا: إن الحجامة لا تفسد الصوم لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، فنقل الدم لا يؤثر على صحة الصوم، لكن يشترط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف والضرر.

وأكد أن للحجامة فوائد عديدة في معالجتها لكثير من الامراض فقد تساعد على علاج ضغط الدم والتهاب عضلة القلب وأمراض الصدر والقصبة الهوائية وغيرها من الأمراض وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على استخدمها فقال «الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَلٍ وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍوَكَيَّةِ نَارٍ وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ ». رواه البخاري